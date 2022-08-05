Dünya eş anlamlısı nedir? Dünyanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe'deki birçok kelime farklı dillerden gelmiştir. Dünya kelimesinin kökeni de Arapça'dır. Hintçe'de ki dünya kelimesi de benzer bir şekilde söylenir. Mecaz ve yan anlamlarıyla günlük konuşma dilinde de en çok kullanılan kelimelerden biridir.

Dünya eş anlamlısı kelimeler de birden fazladır. Hangi amaçla cümle içinde yer alıyorsa bu anlama göre bir eş anlamlı kelime seçilerek onun yerine kullanılabilir. En sık kullanılan eş anlamlısı yeryüzüdür.

Dünya kelimesinin eş anlamı nedir?

Arapça olan dün kelimesinden türeyerek dilimize yerleşmiştir. Dün ise Arapça'da aşağı demektir. Türeyerek en aşağıdaki alem anlamına gelen dünya kelimesine dönüşmüştür.

Türk Dil Kurumu bu kelime için isim ve zamir türlerinde altı farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen örnekler şunlardır:

Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Bu ilk anlamıdır.

Dış çevre ortam. Cümle içinde kullanımı:

"Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. (Hüseyin Cahit Yalçın)"

Meslek veya iş birliği içinde bulunan kişiler, camia. Cümle içinde kullanımı:

"Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."

Zamir olarak herkes anlamında kullanılır.

Mecaz anlamını içeren tanımı ise şudur: Duygu, düşünce ve hayal alemi. Örnek cümle:

"Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı ne özlü konuşurlardı. (Yusuf Ziya Ortaç)"

Dünya kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Yeryüzü, ortam, alan, elalem, camia, herkes kelimeleri dünya kelimesinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Ancak hangi anlamından bahsedilmek isteniyorsa eş anlamlısı da buna göre seçilmelidir. Bu tercihi doğru yapabilmek için cümlenin tamamına bakmak gerekir.

Dünyanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirebilmek için o kelimeyi cümle içinde kullanmak doğru bir yöntemdir. Dünya kelimesi ile ve dünyanın eş anlamlısı olarak kullanılan kelimelerle kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Sen benim dünyamsın.

O kendi aleminde gayet mutlu.

Dünya bir gezegendir.



