EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Dünya eş anlamlısı nedir? Dünyanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dünya eş anlamlısı nedir? Dünyanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

05.08.2022 03:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizdeki tüm kelimelerin birden fazla anlamı vardır. Bu sebeple eş anlamları da çeşitlilik gösterir. Asıl anlamı dışında yan ve mecaz anlamlara da sahip olabilir. Dünya da bu özellikte bir kelimedir. Yeryüzü, ortam, topluluk gibi kelimeler dünya yerine kullanılabilir. Dünya kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dünya eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Dünya eş anlamlısı nedir? Dünyanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe'deki birçok kelime farklı dillerden gelmiştir. Dünya kelimesinin kökeni de Arapça'dır. Hintçe'de ki dünya kelimesi de benzer bir şekilde söylenir. Mecaz ve yan anlamlarıyla günlük konuşma dilinde de en çok kullanılan kelimelerden biridir.

Dünya eş anlamlısı kelimeler de birden fazladır. Hangi amaçla cümle içinde yer alıyorsa bu anlama göre bir eş anlamlı kelime seçilerek onun yerine kullanılabilir. En sık kullanılan eş anlamlısı yeryüzüdür.

Dünya kelimesinin eş anlamı nedir?

Arapça olan dün kelimesinden türeyerek dilimize yerleşmiştir. Dün ise Arapça'da aşağı demektir. Türeyerek en aşağıdaki alem anlamına gelen dünya kelimesine dönüşmüştür.

Türk Dil Kurumu bu kelime için isim ve zamir türlerinde altı farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen örnekler şunlardır:

  • Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Bu ilk anlamıdır.

  • Dış çevre ortam. Cümle içinde kullanımı:
    "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. (Hüseyin Cahit Yalçın)"

  • Meslek veya iş birliği içinde bulunan kişiler, camia. Cümle içinde kullanımı:

  • "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."

  • Zamir olarak herkes anlamında kullanılır.
  • Mecaz anlamını içeren tanımı ise şudur: Duygu, düşünce ve hayal alemi. Örnek cümle:
    "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı ne özlü konuşurlardı. (Yusuf Ziya Ortaç)"

Dünya kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Yeryüzü, ortam, alan, elalem, camia, herkes kelimeleri dünya kelimesinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Ancak hangi anlamından bahsedilmek isteniyorsa eş anlamlısı da buna göre seçilmelidir. Bu tercihi doğru yapabilmek için cümlenin tamamına bakmak gerekir.

Dünyanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirebilmek için o kelimeyi cümle içinde kullanmak doğru bir yöntemdir. Dünya kelimesi ile ve dünyanın eş anlamlısı olarak kullanılan kelimelerle kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Sen benim dünyamsın.
  • O kendi aleminde gayet mutlu.
  • Dünya bir gezegendir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Kpss sınavı iptal oldu mu?Kpss sınavı iptal oldu mu?
KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

"Bunu ilk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: Hazırlıkları bitmek üzere

"Bunu ilk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: Hazırlıkları bitmek üzere

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!

e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!

Lise kayıt günleri ne zaman?

Lise kayıt günleri ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.