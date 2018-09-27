Erkenci Kuş 13. yeni bölüm 2. fragmanı: Can ve Sanem ayrılıyorlar mı? (Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 13. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Yaz döneminde başlayan ve yazın en beğenilen dizisi olmayı başaran Erkenci Kuş, Cumartesi günleri Star TV'de aynı heyecanla izlenmeye devam ediyor. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Can'ın Polen'den ayrıldığı haberi alkışlanıyor. Sanem'in de alkışlaması Can'ın dikkatini çekiyor. Can, Sanem'in Polen'le kendisi için bir savaşa girdiğini öğreniyor olsa gerek ki "Aferin Sanem, savaşı sen kazandın" diyerek onu dinlemeden terkediyor. Sanem ile Can ayrılıyor mu ne olacak merak ediliyor. Erkenci Kuş yeni bölüm 29 Eylül Cumartesi akşamı Star TV'de. İşte Erkenci Kuş 13. yeni bölüm fragmanları...
Star TV'de yaz dizisi olarak başlayan Erkenci Kuş reytinglerde aldığı başarılı sonuçların ardından yeni sezonda da yoluna devam ediyor. Erkenci Kuş'ta artık sırlar açığa çıktı ve Sanem, Albatros'un Can olduğunu öğrendi. Can, Sanem'e aşkını itiraf etti. Erkenci Kuş'un 29 Eylül Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde ise bu defa Sanem Can'a aşkını itiraf ediyor. Artık aşklarını doyasıya yaşamaya başlayan Can ve Sanem'in ilişkisinde bundan sonra neler olacak? Sanem aynı zamanda Ceycey'e de sırrı açıklayarak Albatros'un Can olduğunu ve ona aşık olduğunu itiraf ediyor.
Sanem, Albatros’un kim olduğunu anlıyor Albatros’un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor. Can, Polen’in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem’in yanına gidiyor.
Ceycey, operadan çıkışta Ayhan’la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak? Osman’nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin’in savaşı sürüyor, Zebercet’se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.
Peki Sanem, sakladığı sırları ne yapacak? Emre’yi bir itirafa ikna etmesi mümkün olacak mı?
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