Erkenci Kuş 14. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem'in kıskançlık sonrası dahice fikri!

Erkenci Kuş 14. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerini Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı ve çiftin uyumu ile bir anda herkesin gözdesi olan Erkenci Kuş, yaz dönemindeki başarısını yeni yayın gününde de sürdürmeye devam ediyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem kıskançlık krizine giriyor. Sebebi ise Can'ın çekimi için gelen birbirinden güzel 4 kız. Sanem, kızlara makyaj odasında kötü bir hale getirerek kaçırıyor. Fakat sonrasında ise durumu kurtarmak için herkesi şaşırtan bir planla karşılarına çıkıyor. Bu işe en çok sevinen ise Can oluyor. İşte Erkenci Kuş 14. yeni bölüm 2. fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 14. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 14. BÖLÜM İLK FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aylin’in ajansa pasladığı müşteri Ovido Otomotiv’le devir teslim zamanı geldi çattı. Yeni çekilecek otomobil reklamının senaryosunu halktan biri yazacak. Sosyal medya kampanyası tam gaz gidiyor ancak geri dönüşler çok da iç açıcı değil. En sonunda Konya’dan Erkenci Kuş rumuzlu kişinin senaryosu seçiliyor. Acaba bu Erkenci Kuş kim?