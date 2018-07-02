Erkenci Kuş 2. yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Erkenci Kuş ilk bölümde neler oldu?

Can'ın evine izinsiz giren Sanem, fotoğrafik hafızasını kullanarak o an için kurtulmayı başarır, ancak başını hiç düşünmediği bir başka belaya sokmuştur, üstelik bu defa kurtulması o kadar kolay olmayacaktır. Üstelik mahalleye döndüğünde Aysun ve Mevkıbe'yi birbirine girmiş bulur ve elbette buna da farkında olmadan kendisi neden olmuştur. Can, büyük bir havayolu şirketinden iş bağlamak üzeredir, Aylin ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Sanem istemeden bu olayın merkezinde bulur kendini.

Erkenci Kuş 2. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Geçen hafta Salı günü ilk bölümü ile Star TV'de başlayan Erkenci Kuş dizisi, sosyal medyadan günün en çok konuşulan dizisi olmayı başardı. Başrollerde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş dizisi, ablasının çalıştığı işyerine başvuru yapan Sanem ile patronun oğlu Can arasında geçen olayları komik bir şekilde ekrana aktarıyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem'in başı bu yüzden büyük belaya giriyor. İşte Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





ERKENCİ KUŞ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

ERKENCİ KUŞ İLK BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Erkenci Kuş”ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak. Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre...