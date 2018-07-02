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Erkenci Kuş 2. yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Erkenci Kuş ilk bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 02.07.2018 10:30 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. geçen hafta ilk bölümü ile sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de başlayan Erkenci Kuş dizisinde başrollerde Demet Özdemir ile Can Yaman yer alıyor. Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanında Sanem’in başı büyük belaya giriyor. Peki Erkenci Kuş ilk bölümde neler oldu? Erkenci Kuş konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanları ve özeti...

Erkenci Kuş 2. yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Erkenci Kuş ilk bölümde neler oldu?

Erkenci Kuş 2. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Geçen hafta Salı günü ilk bölümü ile Star TV'de başlayan Erkenci Kuş dizisi, sosyal medyadan günün en çok konuşulan dizisi olmayı başardı. Başrollerde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş dizisi, ablasının çalıştığı işyerine başvuru yapan Sanem ile patronun oğlu Can arasında geçen olayları komik bir şekilde ekrana aktarıyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem'in başı bu yüzden büyük belaya giriyor. İşte Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...



ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can'ın evine izinsiz giren Sanem, fotoğrafik hafızasını kullanarak o an için kurtulmayı başarır, ancak başını hiç düşünmediği bir başka belaya sokmuştur, üstelik bu defa kurtulması o kadar kolay olmayacaktır. Üstelik mahalleye döndüğünde Aysun ve Mevkıbe'yi birbirine girmiş bulur ve elbette buna da farkında olmadan kendisi neden olmuştur. Can, büyük bir havayolu şirketinden iş bağlamak üzeredir, Aylin ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Sanem istemeden bu olayın merkezinde bulur kendini.

ERKENCİ KUŞ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ERKENCİ KUŞ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

ERKENCİ KUŞ İLK BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Erkenci Kuş”ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak. Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre...

Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği, Erkenci Kuş'un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı yer alıyor.

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlarErkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar
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