Erkenci Kuş 8. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can ayrı kalamıyor! (Erkenci Kuş 8. bölüm özeti ve fragmanları)

Erkenci Kuş 8. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş, bu yazın en çok ilgi çeken dizisi oldu. Yeni dönem ile birlikte devam etmesi beklenen Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında ajansa gelen kişi kim merak ediliyor. Felaket olarak nitelendirelen kim? Sanem'in işi bırakması sonrasında Can'ın da ajansa gitmemesi nedeniyle ortalık karışık. Can ile Sanem ise birbirlerinden fazla ayrı kalamıyorlar. İşte Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanları ile yeni bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 8. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sanem istemeden öyle bir oyunun parçası oldu ve o kadar çok yalan söyledi ki Can’a, hepsini unutup “Kal” diyemedi. Can da “yüzümü görmeyeceksin” dedi. Sanem, Can’ı görmeden nasıl yapacak?

Emre, suçluluk duygusunu atlatamıyor hala. Ve sevdiği kadının bu kadar kötücül olabilmesini. Emre’nin desteğini kaybeden Aylin giderek artan ajans borçlarından çıkmanın bir yolunu arıyor, ve tabi ki planlarını ustaca yapmaya. Pes etmek Aylin’in doğasında yok!