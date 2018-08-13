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Erkenci Kuş 8. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can ayrı kalamıyor! (Erkenci Kuş 8. bölüm özeti ve fragmanları)

DİZİ HABERLERİ  | 13.08.2018 08:24 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'de salı günleri ekrana gelen ve başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı yazın flaş dizisi Erkenci Kuş yeni bölümde daha kötü başımıza ne gelebilir ki diye düşünülürken ajans bastonu ile gelen kişi kim merak ediliyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem ile Can, birbirlerini göremeden yapamıyor ve ayrı kalamıyorlar. İşte Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanları ile bölüm özeti...

Erkenci Kuş 8. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can ayrı kalamıyor! (Erkenci Kuş 8. bölüm özeti ve fragmanları)

Erkenci Kuş 8. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş, bu yazın en çok ilgi çeken dizisi oldu. Yeni dönem ile birlikte devam etmesi beklenen Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında ajansa gelen kişi kim merak ediliyor. Felaket olarak nitelendirelen kim? Sanem'in işi bırakması sonrasında Can'ın da ajansa gitmemesi nedeniyle ortalık karışık. Can ile Sanem ise birbirlerinden fazla ayrı kalamıyorlar. İşte Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanları ile yeni bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 8. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sanem istemeden öyle bir oyunun parçası oldu ve o kadar çok yalan söyledi ki Can’a, hepsini unutup “Kal” diyemedi. Can da “yüzümü görmeyeceksin” dedi. Sanem, Can’ı görmeden nasıl yapacak?

Emre, suçluluk duygusunu atlatamıyor hala. Ve sevdiği kadının bu kadar kötücül olabilmesini. Emre’nin desteğini kaybeden Aylin giderek artan ajans borçlarından çıkmanın bir yolunu arıyor, ve tabi ki planlarını ustaca yapmaya. Pes etmek Aylin’in doğasında yok!

Mahallede de başka bir isyan var. Aysun’un oğlu Zebercet’in dükkanını ele geçirdiğini duyan ve “işkadını” olduğunu öğrenen Mevkıbe boş durur mu? O da bakkalı ele geçirecek ve Nihat’ı bakkaldan gönderecek. Zebercet ve Nihat patlamaya hazır bomba gibi boş boş dolaşıyorlar mahallede. İşler karışıyor. Olan bir şekilde yine Osman’a oluyor.

Sanem istifa etti, Can işe gitmiyor. Kimse bilmiyor neler olduğunu Can’a. Ajansta büyük kriz var. Can olmadan kaos hakim ve Ceycey yine kontrolünü kaybediyor.

ERKENCİ KUŞ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 8. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME SAHNESİ

Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den Can Yaman açıklamasıErkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması
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