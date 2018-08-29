Erkenci Kuş 9. son bölüm izle: Can'ın Levent öfkesi! (Erkenci Kuş 10. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!)

Erkenci Kuş 9. son bölümü, dün akşam hayranlarını Star TV başına kilitledi. Son bölümden sonra Erkenci Kuş 10. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş, bu yazın en eğlenceli, keyifli ve en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Erkenci Kuş son bölümde Sanem, büyük bir şok yaşadı. Erkenci Kuş 9. bölümde ikili arasında kıskançlık krizi boy gösterdi. Sanem, Polen'i; Can da sahte Albatros'u kıskandıkça işler çığrından çıktı. Erkenci Kuş son bölüm final sahnesinde ise Sanem, Polen'i Can'ın evine bıraktığı zaman gördükleri karşısında adeta hayatının şokunu yaşar. Erkenci Kuş son bölüm izleme bağlantısı ve özeti haberimizde.
Sanem, Can’a “Gitme” demek istediğinde kapıyı Polen açtı. Sanem şokta. Yurt dışındaki “eski” sevgilisinin Can’ın evinde ne işi var? Sanem, Polen’in nasıl biri olduğunu merak ederken Polen de Can’ın etkilendiği kadının kim olduğunu bulmaya çalışıyor...
Ajansta Remide Hanım’ın yeni mağazası için hazırlıklar tam gaz devam ederken ekip kendini türk kahvesi ve fal çılgınlığına kaptırıyor. Emre’nin “Ağırdan alalım.” dediği Aylin, Fikr-i Harika’nın işlerine taş koymaktan geri durmuyor. Nihat ve Muzo, kendi dükkanlarını Mevkıbe ve Aysun’a kaptırınca, bütün enerjilerini Osman’ın kasabında vegan köfte imalatına verdi. Peki onca köfteyi kim yiyecek?
Sanem “Albatros’unu” bulduğunu sandığında Can ne yapacak? Sanem, Polen'i; Can da sahte Albatros'u kıskandıkça işler çığrından çıkacak elbette...
#ErkenciKuş 9. bölüm sona erdi. Ekran başında desteklerini esirgemeyen tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız...???????? #Sadeceİkimiz @dmtzdmr @canyaman1989 @cagribayrak1980 @goldyapim @farktrgt @ahsentuzun pic.twitter.com/11Kl7afgqX— Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 28 Ağustos 2018
Erkenci Kuş 10. bölüm ön izleme sahnesi, son bölümden sonra yayınlandı. Yeni bölümde ikili bıraktıkları yerden atışmaya devam ediyorlar. İkilinin arasına son bölümde Polen ve Levent girmişti. Sanem, Polen'i; Can da sahte Albatros'u kıskanmışlardı. Erkenci Kuş yeni bölüm ön izlemesinde Sanem ve Can'ın kıskançlık krizleri sürüyor. İkilinin atışması izleyenleri eğlendirirken Sanem'in hapşırmasına sinirle Can'ın "Çok Yaşa" demesi ve aynı şekilde Sanem'in de sinirle "Siz de görün" demesi hayranlarını güldürdü. İşte Erkenci Kuş 10. bölüm ön izlemesi...
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