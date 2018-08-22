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Erkenci Kuş 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can'ın kıskandırma savaşı! (Yeni bölüm ne zaman?)

DİZİ HABERLERİ  | 22.08.2018 07:20 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bayram nedeniyle yeni bölümü bir hafta ertelenen Erkenci Kuş yeni bölümü için yayınlanan 2. fragman hayranlarını sevindirdi. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın canlandırdığı Sanem ile Can arasında yeni bölümde Polen ve Levent ile birbirlerini kıskandırma çabaları devam ediyor. Can'ın "Levent, Albatros değil kendini kandırma" sözlerine Sanem ne tepki verecek merak ediliyor. İşte Erkenci Kuş 9. yeni bölüm 2. fragmanı...

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can'ın kıskandırma savaşı! (Yeni bölüm ne zaman?)

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş, yazın en çok izlenen ve sevilen dizisi olmaya devam ediyor. Rakipleri teker teker final yaparken Erkenci Kuş'un yeni sezonda da devam edeceği öngörülüyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem ile Can, birbirlerini Levent ve Polen ile kıskandırmaya çalışıyor. İkili arasında süregelen bu kıskançlık krizleri sonrasında Can'ın sözleri dikkat çekiyor. Can, Sanem'e "Polem gidecek. Levent Albatros değil, yok öyle birşey değil. Boşuna uğraşıyorsun" sözlerine Sanem ne tepki verecek merak ediliyor. Erkenci Kuş yeni bölümü bayram nedeniyle dün akşam ekrana gelememişti. Yeni bölümü 28 Ağustos Salı Star TV'de olacak. İşte Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanları...

ERKENCİ KUŞ 9. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

YENİ FRAGMANA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

  • Bayıldım şu fraqmana, iyiki Levent ve Polen geldi, kıskanclık iyidi , asıl duyquları ortaya çıkartır hep
  • Bunlar ne ara Levent Sanem oldular ?
  • kıskançlık...kıskançlık...Sanem????????
    jealousy...jealousy...Can
  • Polen seni gicik???????????????? Can o nasil gozluyu kaldirmak yaa????????
  • Oyy kıyamam nasıl kıskandı yaa o nasıl bi gözlük kaldırmadır.
  • Polen guzel kiz) ama gitsin artik diziden???? San&Can olsun sadece????
  • Sanem çok safsın ya uff can sana söylüyor biraz anlaaa????????❤❤❤❤❤❤

ERKENCİ KUŞ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanında Sanem, hala Albatros'un peşinde. Onu bulduğunu sanıyor ve bunu Can ile paylaşıyor. Can ise Sanem'e "Albatros'u ne yapacaksın? Nişanlından haber ver" diyerek onu sıkıştırıyor. Sanem ile Can arasında yine beklemedikleri tehlikeli yakınlaşma dikkatlerden kaçmıyor.

ERKENCİ KUŞ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem istemeden öyle bir oyunun parçası oldu ve o kadar çok yalan söyledi ki Can’a, hepsini unutup “Kal” diyemedi. Can da “yüzümü görmeyeceksin” dedi. Sanem, Can’ı görmeden nasıl yapacak?

Emre, suçluluk duygusunu atlatamıyor hala. Ve sevdiği kadının bu kadar kötücül olabilmesini. Emre’nin desteğini kaybeden Aylin giderek artan ajans borçlarından çıkmanın bir yolunu arıyor, ve tabi ki planlarını ustaca yapmaya. Pes etmek Aylin’in doğasında yok!

Mahallede de başka bir isyan var. Aysun’un oğlu Zebercet’in dükkanını ele geçirdiğini duyan ve “işkadını” olduğunu öğrenen Mevkıbe boş durur mu? O da bakkalı ele geçirecek ve Nihat’ı bakkaldan gönderecek. Zebercet ve Nihat patlamaya hazır bomba gibi boş boş dolaşıyorlar mahallede. İşler karışıyor. Olan bir şekilde yine Osman’a oluyor.

Sanem istifa etti, Can işe gitmiyor. Kimse bilmiyor neler olduğunu Can’a. Ajansta büyük kriz var. Can olmadan kaos hakim ve Ceycey yine kontrolünü kaybediyor.

ERKENCİ KUŞ 8. BÖLÜM İZLE


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