Erkenci Kuş 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can'ın kıskandırma savaşı! (Yeni bölüm ne zaman?)

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş, yazın en çok izlenen ve sevilen dizisi olmaya devam ediyor. Rakipleri teker teker final yaparken Erkenci Kuş'un yeni sezonda da devam edeceği öngörülüyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem ile Can, birbirlerini Levent ve Polen ile kıskandırmaya çalışıyor. İkili arasında süregelen bu kıskançlık krizleri sonrasında Can'ın sözleri dikkat çekiyor. Can, Sanem'e "Polem gidecek. Levent Albatros değil, yok öyle birşey değil. Boşuna uğraşıyorsun" sözlerine Sanem ne tepki verecek merak ediliyor. Erkenci Kuş yeni bölümü bayram nedeniyle dün akşam ekrana gelememişti. Yeni bölümü 28 Ağustos Salı Star TV'de olacak. İşte Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanları...

ERKENCİ KUŞ 9. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

YENİ FRAGMANA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Bayıldım şu fraqmana, iyiki Levent ve Polen geldi, kıskanclık iyidi , asıl duyquları ortaya çıkartır hep

Bunlar ne ara Levent Sanem oldular ?

kıskançlık...kıskançlık...Sanem????????

jealousy...jealousy...Can

jealousy...jealousy...Can Polen seni gicik???????????????? Can o nasil gozluyu kaldirmak yaa????????

Oyy kıyamam nasıl kıskandı yaa o nasıl bi gözlük kaldırmadır.

Polen guzel kiz) ama gitsin artik diziden???? San&Can olsun sadece????

Sanem çok safsın ya uff can sana söylüyor biraz anlaaa????????❤❤❤❤❤❤

ERKENCİ KUŞ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanında Sanem, hala Albatros'un peşinde. Onu bulduğunu sanıyor ve bunu Can ile paylaşıyor. Can ise Sanem'e "Albatros'u ne yapacaksın? Nişanlından haber ver" diyerek onu sıkıştırıyor. Sanem ile Can arasında yine beklemedikleri tehlikeli yakınlaşma dikkatlerden kaçmıyor.