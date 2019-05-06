Erkenci Kuş'a bomba transfer! Bakın hangi isimler dahil oldu

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı ekranların fenomen dizisi Erkenci Kuş, kadrosuna dahil ettiği 4 yeni isimlerle yaz boyu Star TV ekranlarından seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un yayınlanan 39. bölümünde Yiğit'in geçirdiği kaza, Can ve Sanem arasında adeta bir milat oldu. 4 Mayıs Cumartesi ekrana gelen yeni bölümde, bir yıllık zaman aşımının yaşanacağı hikaye ile yeni oyuncular dahil oldu.

Can ile Sanem’in ayrılığının üzerinden bir yıl geçmiştir. Sanem kitabını yazmış, kitap birçok dile çevrilmiş ve Sanem büyük başarı kazanmıştır. Hayallerini gerçekleştirmesine rağmen Can’ın olmadığı bir hayat Sanem’i mahvetmiştir. Bir yıl önce Can’ın gidişinin ardından pişman olan Sanem onu hemen aramış, fakat Can’a ulaşamamıştır.

Sanem kendini, terkedilmiş, unutulmuş hissetmektedir. Yiğit’in sakat kaldığı, defterinin yandığı o zorlu günde Can’ın bir gün bile beklemeden çekip gitmesini, onu yapayalnız bırakmasını asla affetmeyecektir.