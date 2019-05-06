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Erkenci Kuş'a bomba transfer! Bakın hangi isimler dahil oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna 4 büyük isim birden dahil oldu.

Erkenci Kuş'a bomba transfer! Bakın hangi isimler dahil oldu

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı ekranların fenomen dizisi Erkenci Kuş, kadrosuna dahil ettiği 4 yeni isimlerle yaz boyu Star TV ekranlarından seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

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Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un yayınlanan 39. bölümünde Yiğit'in geçirdiği kaza, Can ve Sanem arasında adeta bir milat oldu. 4 Mayıs Cumartesi ekrana gelen yeni bölümde, bir yıllık zaman aşımının yaşanacağı hikaye ile yeni oyuncular dahil oldu.

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Can ile Sanem’in ayrılığının üzerinden bir yıl geçmiştir. Sanem kitabını yazmış, kitap birçok dile çevrilmiş ve Sanem büyük başarı kazanmıştır. Hayallerini gerçekleştirmesine rağmen Can’ın olmadığı bir hayat Sanem’i mahvetmiştir. Bir yıl önce Can’ın gidişinin ardından pişman olan Sanem onu hemen aramış, fakat Can’a ulaşamamıştır.

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Sanem kendini, terkedilmiş, unutulmuş hissetmektedir. Yiğit’in sakat kaldığı, defterinin yandığı o zorlu günde Can’ın bir gün bile beklemeden çekip gitmesini, onu yapayalnız bırakmasını asla affetmeyecektir.

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Oysa Can da son bir yılda onu düşünmediği tek bir gün geçirmemiştir. Karaya gerekmediği sürece ayak basmayarak denize sığınmış, bütün dünyayı gezse de huzur bulamamıştır. Agresif, kötü, sevdiğine zarar veren bir adam olarak görmüştür kendini. Ve Sanem’in ona güvenmeyişini asla affetmeyecektir.

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Yurtdışından dönen Aziz bey, yakın arkadaşı Remide Hanım’ın yardımıyla Can’ı bulur ve görüşmek ister. Sanem’in olduğu şehre ayak basamayacağını düşünen Can, Remide Hanım’ın ısrarıyla babasına görmek üzere İstanbul’a döner.

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Sanem ve Can birbirlerinden ne kadar kaçsa da kader onları birleştirecek olaylar zincirini çoktan kurmuştur. Aziz, Remide ve dostlarının yardımıyla birleşmeleri hız kazanır.

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Can ve Sanem'in ayrılığının üzerinden geçen bir yılın ardından seyirciyle buluşan dizide yeni mekanlar da dikkatleri çekti. Dizide Sanem'in yeni komşusu, Aziz Divit'in ilk aşkı Mihriban Tayfuni karakterine Sevinç Erbulak , Başak Gümülcineoğlu ise psikolog Deniz Keskin karakteriyle seyirciyle buluşacak.

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Sevinç Erbulak, Başak Gümülcineoğlu gibi güçlü isimleri kadrosuna dahil eden Erkenci Kuş'ta Aziz Divit karakterine hayat veren Ahmet Somers ve Aliye Uzunatağan'ın canlandırdığı Remide geri dönecek.

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İşte, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın, senaryosunu Ayşe Kutlu'nun kaleme aldığı Erkenci Kuş'un yeni oyuncuları.

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