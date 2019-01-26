Erkenci Kuş bu akşam var mı? Erkenci Kuş 27. yeni bölüm fragmanı izle!

Demet Özdemir ve Can Yaman’ın başrolünü Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş 29 Aralık Cumartesi son bölümüyle ekrana gelmişti. Erkenci Kuş dizisi Ocak ayında ekrana ara verdi. Başrol oyuncusu Can Yaman da bu arada gözlerinden ameliyat oldu. Erkenci Kuş dizisi üç haftalık aranın ardından 26 Ocak Cumartesi akşamı ekrana dönüyor.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hüma’nın, Can’ın annesi olduğunu öğrenen Sanem şoka girer ve annesiyle kötü bir şekilde tanıştıklarını Can’a açıklamaya çalışır. Yıllar sonra annesini bir anda karşısında gören Can ise allak bullak olmuştur, mümkün olduğunca Hüma’dan uzak durmaya çalışır ve dağ evinde kalmaya başlar. Emre de annesinin dönüşüne çok şaşırmıştır, Can’a bu konuda destek olur. Can bir yandan hayatta tek sevdiği ve güvendiği kadına bir an önce evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlar. Tüm olanlardan habersiz Sanem ise, Can’a yalan söylediği için vicdanıyla hesaplaşmakta ve ona gerçekleri söylemek için fırsat kollamaktadır.