Erkenci Kuş dizisinin yayın tarihi belli oldu! Can Yaman ve Demet Özdemir'in dizisi Erkenci Kuş ne zaman başlıyor?

İstanbul'da çekimleri yapılan dizide, güzel oyuncu Demet Özdemir; üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayınca bakkal dükkanı sahibi olan babasına yardım eden deli dolu, hayalperest Sanem karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu Can Yaman ise dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Can karakterini canlandırıyor.

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Erkenci Kuş'un yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği, hikayesi Meriç Acemi'ye ait olan, senaryosunu Ayşe Kutlu'nun yazdığı, başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizi 26 Haziran Salı günü başlıyor.

Dizide; reklam ajansında işe başlamak zorunda kalan Sanem ve reklam ajansı sahibi olan babasının koltuğuna geçen Can'ın arasındaki engellerle dolu tutkulu aşk izleyenleri etkisi altına alacak.

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Erkenci Kuş”ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak. Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre...

Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

