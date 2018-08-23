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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman: 'Aşk hayatta bir kez yaşanır'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Hello Dergisi’ne konuştu. 28 yaşındaki yıldız oyuncu hakkında merak edilenleri anlattı...

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman: 'Aşk hayatta bir kez yaşanır'

Can Yaman, Hello Dergisi’ne konuştu. Hakkında merak edilenleri anlatan Yaman, "Bana göre hayatta bir kez aşk yaşanır, öyle zırt pırt aşık olunmaz" dedi. İşte Can Yaman'ın açıklamaları:

"Beyinsel olarak biraz inatçı ve dayanıklıyım. Baba tarafından Arnavut damarım da var. Bir şey benim için iyiyse çilesini şikayet etmeden çekerim. Sette 3 saatlik uykuyla 17 saat çalıştık; mırın kırın etmedim.”

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“Keşke uykuyu bu kadar çok sevmeseydim. Hiç sabah insanı değilim. Sabahki Can ile akşamki Can arasında çok fark var.

"ERKENCİ KUŞ DEĞİL, GECE KUŞUYUM"
"Hava karardı mı ruh halim değişir, iyileşir. ‘Erkenci kuş’ değil, tam bir ‘gece kuşuyum’. Bir de açlığa ve sıcağa tahammülüm yok.”

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“Demet’le çok iyi anlaşıyoruz. İlk günden beri uyumluyuz. Harika bir partner, çok iyi oyuncu, çok iyi insan, çok hızlı doğaçlama yapabiliyor.

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“İlk aşkımı hatırlamıyorum. Bana göre hayatta bir kez aşk yaşanır, öyle zırt pırt aşık olunmaz.

"KOLAY ADAM DEĞİLİM"
Kolay bir adam değilim ki, kolay aşık olayım. Şu an aşık olup olmadığımı söylemeyeyim, bana kalsın.”“En çok gülüşüme, gamzelerime ve burnuma iltifat alıyorum. Gamzeler ‘Can Divit’ karakteri nedeniyle kapandı.

"SAÇLAR VE KOKU ÖNEMLİ"
Ellerini, bakışlarını, ifadesini, saçlarını, kokusunu beğenmem lazım. Ama genel olarak tavırlar beni daha çok etkiliyor.”“Evlilik ve çocuk uzak görünmüyor. Birden bire olabilir.”


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Can Yaman erkenci kuş

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