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Erkin Koray'ın kızı babasının mezarını paylaştı! "Sizin dualar kime gitti bilmiyorum"

16.08.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray geçtiğimiz günlerde Kanada'da hayatını kaybetti. Erkin Koray'ın kızı Damla Koray babasının mezarını paylaşarak dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Unutulmaz sanatçılar arasında yer alan, Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Erkin Koray uzun süredir yaşadığı Kanada'da rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 82 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının kızı babasının mezarını paylaştı.

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Kanada'daki Westminster Mezarlığı'na defnedilen Erkin Koray'ın kızı Damla Koray "Arkadaşlar tezcanlısınız, sevdiğiniz insana dualarınızı eksik etmiyorsunuz, hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım ki kitle büyüyor." diyerek uyarıda bulundu.

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"ÜZERİ ÇİÇEKLİ OLAN MEZAR BABAMIN DEĞİL"

"Neyse, diyeceğim o ki bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil" diyen Damla Koray açıkalmasında "Onunki sağdaki, arkanızı dönmüş olduğunuz. Yani sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse... Arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun" sözlerine yer verdi.

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