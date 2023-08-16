Erkin Koray'ın kızı babasının mezarını paylaştı! "Sizin dualar kime gitti bilmiyorum"

Unutulmaz sanatçılar arasında yer alan, Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Erkin Koray uzun süredir yaşadığı Kanada'da rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 82 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının kızı babasının mezarını paylaştı.

Kanada'daki Westminster Mezarlığı'na defnedilen Erkin Koray'ın kızı Damla Koray "Arkadaşlar tezcanlısınız, sevdiğiniz insana dualarınızı eksik etmiyorsunuz, hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım ki kitle büyüyor." diyerek uyarıda bulundu.

"ÜZERİ ÇİÇEKLİ OLAN MEZAR BABAMIN DEĞİL"

"Neyse, diyeceğim o ki bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil" diyen Damla Koray açıkalmasında "Onunki sağdaki, arkanızı dönmüş olduğunuz. Yani sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse... Arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun" sözlerine yer verdi.



