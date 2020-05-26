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Erling Haaland, Messi ve Ronaldo'ya fark attı!

ALMANYA HABERLERİ  | 26.05.2020 14:36 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, gol sayısıyla tüm rekorları ellerinde tutan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya göz kırptı.

Erling Haaland, Messi ve Ronaldo'ya fark attı!

Borussia Dortmund’un devre arasında Salzburg’dan transfer ettiği Erling Haaland, istatistiklerde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı.

Bu akşam saat 19:30’da Bayern Münih’i konuk edecek Dortmund’da takımın en önemli gol silahı şüphesiz Haaland olacak. İnanılmaz bir sezon geçiren Norveçli, dünyanın gündeminde.

As gazetesinde yer alan habere göre Haaland profesyonel kulüp kariyerinde 62 gole Messi ve Ronaldo’dan çok daha önce ulaştı.

Haaland 62 golü 106 maçta atarken Messi 132, Ronaldo ise ancak 233 maçta bu sayıya ulaşabildi.

Yine bu üç ismin 19 yıl 10 aylıkkenki gol istatistikleri karşılaştırıldı. Haaland’ın 106 maç 62 gollük istatistiği bulunuyor. Messi ise aynı yaşta 63 maça çıkıp 20 gol atmış. Ronaldo ise 87 maçta 12 gol kaydedebilmiş. Gol ortalamaları Haaland’ın 0.58, Messi’nin 0.31 ve Ronaldo’nun 0.13.

Haaland bu sezon Salzburg ve Dortmund formalarıyla toplam 35 maça çıkarken 41 gol 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

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