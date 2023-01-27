Erman Toroğlu, Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya esti gürledi! 'Çok net şeytanlık, futbol sahtekarlığı!'

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri 20. (P) ve 50. dakikalarda Cenk Tosun ile 59. dakikada Dele Alli kaydetti. Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini alan siyah - beyazlılar, puanını 38'e yükseltti.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu; Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında aldığı galibiyeti A Spor'da değerlendirirken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert eleştirilerde bulundu.

Toroğlu; karşılaşmanın 27. dakikasında Alanyaspor'un santrfor oyuncusu Ahmed Hassan'ın yerde kaldığı pozisyonun öncesine faul çalan hakem Uğurlu hakkında 'şeytanlık yapıyor' ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

"ÇOK NET ŞEYTANLIK"

"Bu çok net şeytanlıktır. Bunu sen yersin kardeş de bana ya da başkalarına yediremezsin. Ters cümle söyleyeceğim ayıp olacak, eyyam diyeyim. Futbol sahtekarlığı bu senin yaptığın. Yapma, devam ettir. Top gidiyor, hemen kesiyor."

"BU ADAM HAKEM DEĞİL"

"Bu adam FIFA kokartlı. FIFA, bu adama maç vermiyor çünkü hakem değil. Bu adamın yaşı başı belli. Sırf doldurmak için yaptılar. Bu adam maçlardan evvel her zaman mazeret bildiriyor. Ancak bu pozisyonda cin gibi."

"BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI YOK"

"Beşiktaş'ın böyle şeylere ihtiyacı yok, yardım etmene gerek yok bu takıma. Böyle olunca kulüp başkanları 1,2,3 sıra belli diyorlar."

"UYANIK YA..."

"Suratına bakın hakemin, pozisyonu olduğu gibi biliyor. Uyanık ya yediriyor. Bunun üstüne gazoz mu, maden suyu mu içersin bilmem. Bunların olmaması lazım ya."

"7-8 OLMADIĞINA DUA ETSİN"

"İstanbul'da Beşiktaş'a karşı oynuyorsun. Bu takıma karşı ceza sahası içinde oyun kurmaya çalışıyorsun. Arkadaş, saymadım ama ilk yarıda 15 tane topu Beşiktaş takımı tam saha pres yaparak kazandı. Beşiktaş, hiç enerji sarf etmeden aldıkları her topta gol attılar. Bu maç 7-8 olurdu. Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'yi gözlerinden öperim. Muazzam bir taktikle sahaya çıkardı takımını. 7-8 olmadğına dua etsin."

"BU HATALARI YAPMAMASI GEREKİR"

"Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynayacaksa defansta bu hataları yapmaması gerekir. Çünkü hücumcuları pek defans yapmıyorlar. Göstermelik savunma yapıyorlar."

"SEBA, ABOUBAKAR'I ALIR MIYDI?"

"Ben olsam, Aboubakar'ı almazdım. Belki de Aboubakar ile şampiyon olursun ama ben almazdım. Bazı şeyleri doğru yaparsan uzun vadede görürsün. Süleyman Seba olsa alır mıydı? Adam 'Sakatım' dedi, bıraktı gitti. Orada da gitti çatır çatır oynadı. Sergen Yalçın'ın dedikleri doğruydu. Sergen gibi adamı 1 dakikada yolladı Seba. Heykeli var Süleyman Seba'nın. Bazı işler böyledir."

