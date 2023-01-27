SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Erman Toroğlu, Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya esti gürledi! 'Çok net şeytanlık, futbol sahtekarlığı!'

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya esti gürledi! 'Çok net şeytanlık, futbol sahtekarlığı!'

27.01.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah - beyazlılar; üst üste 5. kez kazanırken, puanını da 38'e yükselterek 3. sırada yer aldı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu, müsabakanın ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ve siyah - beyazlı takımın oyunu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu'nun Uğurlu için yorumu dikkat çekti.

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya esti gürledi! 'Çok net şeytanlık, futbol sahtekarlığı!'

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri 20. (P) ve 50. dakikalarda Cenk Tosun ile 59. dakikada Dele Alli kaydetti. Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini alan siyah - beyazlılar, puanını 38'e yükseltti.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu; Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında aldığı galibiyeti A Spor'da değerlendirirken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert eleştirilerde bulundu.

Toroğlu; karşılaşmanın 27. dakikasında Alanyaspor'un santrfor oyuncusu Ahmed Hassan'ın yerde kaldığı pozisyonun öncesine faul çalan hakem Uğurlu hakkında 'şeytanlık yapıyor' ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

"ÇOK NET ŞEYTANLIK"

19ab8f4d-4795-4aa2-a379-f33be171b0a8

"Bu çok net şeytanlıktır. Bunu sen yersin kardeş de bana ya da başkalarına yediremezsin. Ters cümle söyleyeceğim ayıp olacak, eyyam diyeyim. Futbol sahtekarlığı bu senin yaptığın. Yapma, devam ettir. Top gidiyor, hemen kesiyor."

"BU ADAM HAKEM DEĞİL"

c9010f16-4cf6-41ff-9cf4-0283a047f627

"Bu adam FIFA kokartlı. FIFA, bu adama maç vermiyor çünkü hakem değil. Bu adamın yaşı başı belli. Sırf doldurmak için yaptılar. Bu adam maçlardan evvel her zaman mazeret bildiriyor. Ancak bu pozisyonda cin gibi."

"BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI YOK"

a89479fd-7e65-4c94-b636-0ecec1dc60fb

"Beşiktaş'ın böyle şeylere ihtiyacı yok, yardım etmene gerek yok bu takıma. Böyle olunca kulüp başkanları 1,2,3 sıra belli diyorlar."

"UYANIK YA..."

0e03da59-9e7a-4d83-84aa-318d52a6e171

"Suratına bakın hakemin, pozisyonu olduğu gibi biliyor. Uyanık ya yediriyor. Bunun üstüne gazoz mu, maden suyu mu içersin bilmem. Bunların olmaması lazım ya."

"7-8 OLMADIĞINA DUA ETSİN"

952bae42-4dfd-4a14-91c2-5ed77273c00d

"İstanbul'da Beşiktaş'a karşı oynuyorsun. Bu takıma karşı ceza sahası içinde oyun kurmaya çalışıyorsun. Arkadaş, saymadım ama ilk yarıda 15 tane topu Beşiktaş takımı tam saha pres yaparak kazandı. Beşiktaş, hiç enerji sarf etmeden aldıkları her topta gol attılar. Bu maç 7-8 olurdu. Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'yi gözlerinden öperim. Muazzam bir taktikle sahaya çıkardı takımını. 7-8 olmadğına dua etsin."

"BU HATALARI YAPMAMASI GEREKİR"

0c5d4ea6-6344-4984-8989-ce6f422797f5

"Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynayacaksa defansta bu hataları yapmaması gerekir. Çünkü hücumcuları pek defans yapmıyorlar. Göstermelik savunma yapıyorlar."

"SEBA, ABOUBAKAR'I ALIR MIYDI?"

172c72fc-1886-4b7c-8b0f-e04648cb36ca

"Ben olsam, Aboubakar'ı almazdım. Belki de Aboubakar ile şampiyon olursun ama ben almazdım. Bazı şeyleri doğru yaparsan uzun vadede görürsün. Süleyman Seba olsa alır mıydı? Adam 'Sakatım' dedi, bıraktı gitti. Orada da gitti çatır çatır oynadı. Sergen Yalçın'ın dedikleri doğruydu. Sergen gibi adamı 1 dakikada yolladı Seba. Heykeli var Süleyman Seba'nın. Bazı işler böyledir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş koptu geliyor! 3 golle 3 puan...Beşiktaş koptu geliyor! 3 golle 3 puan...
Emre Mor'un acısına takım arkadaşları daha fazla dayanamadı!Emre Mor'un acısına takım arkadaşları daha fazla dayanamadı!
Galatasaray'a rekor bonservis!Galatasaray'a rekor bonservis!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Erman Toroğlu Yaşar Kemal Uğurlu Alanyaspor beşiktaş spor Ebru Şancı spor toto maçı beşiktaş, bıraktı spor tot süper li spor to maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölü

Bursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölü

İzmir'den şaşırtan görüntü: Lapa lapa kar yağdı!

İzmir'den şaşırtan görüntü: Lapa lapa kar yağdı!

Beşiktaş derken, Galatasaray devreye girdi!

Beşiktaş derken, Galatasaray devreye girdi!

Yusuf Demir'in kadroya alınmama sebebi ortaya çıktı!

Yusuf Demir'in kadroya alınmama sebebi ortaya çıktı!

Kaçırdığı gole kimse inanamadı!

Kaçırdığı gole kimse inanamadı!

İşte F.Bahçe'nin ikinci transferi! İstanbul'a geliyor... 'Hayırlı olsun'

İşte F.Bahçe'nin ikinci transferi! İstanbul'a geliyor... 'Hayırlı olsun'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.