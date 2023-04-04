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  4. Erman Toroğlu, canlı yayında bilinmeyenleri anlattı! Galatasaray'ın istifasını istediği MHK'de neler yaşanıyor? Sürpriz Cüneyt Çakır iddiası...

Erman Toroğlu, canlı yayında bilinmeyenleri anlattı! Galatasaray'ın istifasını istediği MHK'de neler yaşanıyor? Sürpriz Cüneyt Çakır iddiası...

04.04.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda Sabri Çelik'in istifasının ardından Lale Orta görevi devralmış ve Türk futbolundaki ilk kadın MHK Başkanı olmuştu. 29 Ocak tarihinde MHK Başkanı olan Orta, Galatasaray'ın tepkisini çekmişti. 27. haftada oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından ise sarı - kırmızılı kulüp, Lale Orta'nın istifasını istemişti. Spor yorumcusu Erman Toroğlu, MHK içinde yaşananları canlı yayında anlattı.

Erman Toroğlu, canlı yayında bilinmeyenleri anlattı! Galatasaray'ın istifasını istediği MHK'de neler yaşanıyor? Sürpriz Cüneyt Çakır iddiası...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda bir ilk yaşanmış ve Sabri Çelik'in istifasıyla birlikte göreve Lale Orta gelmişti. Türk futbolundaki ilk kadın MHK Başkanı olan Orta'nın Çelik'in yerine gelmesinin ardından kamuoyunda birçok tartışma yaşanmıştı. Özellikle Galatasaray Kulübü, Lale Orta'nın MHK Başkanı olmasına tepki göstermişti.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ve siyah - beyazlılar, müsabakadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Maçın hakemi Halil Umut Meler'in kararları, sosyal medyada oldukça tartışılmıştı.

Galatasaray ise karşılaşmanın ardından MHK Başkanı Lale Orta'nın istifasını istemişti.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu da TFF ve Merkez Hakem Kurulu içerisinde yaşananları A Spor canlı yayınında anlattı. İşte Toroğlu'nun sözleri;

"HAKEMLERİN BAŞINDA ÇAKIR VAR"

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Lale Orta bir kukla! TFF, hakemlerin başına aslında Cüneyt Çakır'ı getirdi. Hakemliği Cüneyt Çakır ve babası idare ediyor! Bunlara karşı olan grup var!"

"BABASI, 'BİZİMKİLER ÇIKSIN' DİYOR"

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"Karşı grup "Biz hakemleri aşağıdan üniversite mezunu tabanca gibi hakemler' çıkaralım diyor. Cüneyt Çakır ve babası ise 'Bizimkiler çıksın' diyor. Bu kadar akraba, baba-oğul hakem olur mu ya?"

"BENCE VAR, BİR YERE BAĞLI"

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"VAR hakemi Alper Ulusoy kör mü? Penaltı olmadığını görmüyor mu? Bir yere mi bağlı? Bence bağlı! MHK Başkanı Lale Orta, hakem ile VAR'ın ne konuştuğunu açıklasın, kim sahtekar görelim! Haydi ya!"

"HAKEMLİĞİ NEYDİ DE MHK BAŞKANI OLDU?"

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"Mehmet Büyükekşi geldiğinden beri kaç tane MHK Başkanı değişti? Mecbur Lale Orta'yı sezon sonuna kadar tutacak. Lale Orta'nın hakemliği neydi de MHK Başkanı oldu? Açıklamalarını görmüyor musunuz? Lale Orta bir maşa!"

"BAŞKANLAR BİLİYOR, KONUŞAMIYOR"

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"Bu hakemler hep torpille geldi. Bunların içinde siyasiler de var. Kulüp başkanlarıyla konuşun, hepsini biliyorlar ama açık açık konuşamıyorlar."

"BAZI HAKEMLERİ KULLANIYORLAR"

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"Yusuf Namoğlu, Serdar Tatlı, Ferhat Gündoğdu, hakemlere operasyon yapacaktı ama gönderildiler. Bu MHK başkanlarını, kulüp başkanları götürdü! Neden? Çünkü bazı hakemleri kullanıyorlar! Herkes, her şeyi görüyor."

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