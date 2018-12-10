Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

A Spor'da 3-0'lık maç sonrası yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, mağlubiyetin baş sorumlusunun Ali Koç olduğunu belirtti.

İşte Erman Toroğlu'nun çarpıcı açıklamaları...

"Bir film oynandı. İlk çekim, yönetmen Ali Koç, rejisör Comolli, baş aktör Cocu, oynayanlar oyuncular. Baş aktör kaçtı. Şimdi ikinci başlayacak. Bu da biterse, Ali Koç falan da gider. Kralı da gider, futbol başka bir olay. Oturarak, camiadaki tecrübeli insanları dinlemeyerek, kendini büyük görerek, burnu havada olarak bir yere varamazsın. Telefonla arıyorlarmış, dönmüyormuş.

Bu kafayla devam ederlerse Ersun Yanal da bir şey yapamaz. Futbol kulüpleri şirket idare etmeye benzemez. Futbolcular senin işçin değil. Burada bin tane faktör var. Aziz Yıldırım soyunma odasına giriyor, ben girmeyeceğim diyordu. Aziz Yıldırım'ın Düzce'de falan top oynamışlığı var. Ali Koç'un öyle bir şeyi de yok.

Sezon sonu oldu, şu puan cetveli... Çizgiyi çektin önce tek Fenerbahçe düştü küme, ne olur? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe düştü, ne olur? Fenerbahçe ikinci lige düşerse, orada ihale yeniden açılır. Bazı maçlar gündüz oynanmayacak mesela... O zaman Ali Koç da başarılı olabilir. Bu rezillikler yaşanmaz. Fenerbahçe seyircisine bu rezillikleri yaşatmazlar.