SPOR

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-0 mağlup olmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Erman Toroğlu, "Fenerbahçe küme düşerse, orada ihale yeniden açılır. Bazı maçlar gündüz oynanmayacak mesela... O zaman Ali Koç da başarılı olabilir. Fenerbahçe seyircisine bu rezillikleri yaşatmazlar. Ali Koç'un Fenerbahçe'si maç kazanmayabilir, şampiyon olmayabilir ama Ali Koç'un Fenerbahçe'si bu kadar rezil oynamamalı" dedi.

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

A Spor'da 3-0'lık maç sonrası yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, mağlubiyetin baş sorumlusunun Ali Koç olduğunu belirtti.

İşte Erman Toroğlu'nun çarpıcı açıklamaları...

"Bir film oynandı. İlk çekim, yönetmen Ali Koç, rejisör Comolli, baş aktör Cocu, oynayanlar oyuncular. Baş aktör kaçtı. Şimdi ikinci başlayacak. Bu da biterse, Ali Koç falan da gider. Kralı da gider, futbol başka bir olay. Oturarak, camiadaki tecrübeli insanları dinlemeyerek, kendini büyük görerek, burnu havada olarak bir yere varamazsın. Telefonla arıyorlarmış, dönmüyormuş.

Bu kafayla devam ederlerse Ersun Yanal da bir şey yapamaz. Futbol kulüpleri şirket idare etmeye benzemez. Futbolcular senin işçin değil. Burada bin tane faktör var. Aziz Yıldırım soyunma odasına giriyor, ben girmeyeceğim diyordu. Aziz Yıldırım'ın Düzce'de falan top oynamışlığı var. Ali Koç'un öyle bir şeyi de yok.

Sezon sonu oldu, şu puan cetveli... Çizgiyi çektin önce tek Fenerbahçe düştü küme, ne olur? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe düştü, ne olur? Fenerbahçe ikinci lige düşerse, orada ihale yeniden açılır. Bazı maçlar gündüz oynanmayacak mesela... O zaman Ali Koç da başarılı olabilir. Bu rezillikler yaşanmaz. Fenerbahçe seyircisine bu rezillikleri yaşatmazlar.

Ali Koç, birinci filmde sınıfta kaldı. İkincide de kalırsa Ali Koç biter Fenerbahçe'de... Cocu'yu, Comolli'yi kim getirdiyse hesabı o verecek. Fenerbahçe'yi bu hale getiren Ali Koç... Geçen Ali Koç açıklama yaptı, 'Bu durum kabul edilemez' diye. Yapma ya! Allah aşkına...

Böyle devam ederse, 6 ay sonra bir sene sonra 'Ali Koç dışarı' diye bağırırlar. Ali Koç'un Fenerbahçe'si maç kazanmayabilir, şampiyon olmayabilir ama Ali Koç'un Fenerbahçe'si bu kadar rezil oynamamalı. Gitti Azizsilin, geldi Alisilin. Ne işin var senin soyunma odasında?"

PARTNERGöğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...Göğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...
Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçtiMelo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti
'Comolli İstanbul'a kadar yürüsün''Comolli İstanbul'a kadar yürüsün'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe erman toroğlu ali koç

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Mehmet Demirkol: Comolli de yürüsün!

Mehmet Demirkol: Comolli de yürüsün!

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

Rıdvan Dilmen Akhisarspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Akhisarspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
lan kaostan beslenen çapsız toroğlu ve çetesi. evvelki sene dortmunt 18. hafta sonunda 16 puanla son sıradaydı anasını satayım. ham de almanya gibi bi ligde. ne oldu. dipten gelenin yumruğu pek olur demişler. şimdi böyle konuşun. Fenerin dönüşünden sonra pislik atmaya devam edeceksiniz rezil oğlu reziller. Fener küme düşermiş. ölmüş validenin mezardan kalkıp babanı aldatacağı ihtimali bile gerçek olabilir ama Fener düşmeyecek. bu beklentiye girenler varsa da buna bi son versin çünkü beklentiler ne kadar büyük olursa hayal kırıklıkları da o kadar büyük oluyor. sonra anti depresanlara başlamayın
ALİ KOÇ inşallah görevinden ayrılmaz... DİRENİR.... Yoksa yandık ki ne yandık.... tümüyle madrabazların, şarlatanların, üç kağıtçıların, hırsızların, soysuzların ahlaksızların ve de DİNSİZLERİN eline geçecek.... Bunlardan kurtulmanın başlangıcı inşallah Ali bey olur.... (Fenerli değilim, bilesiniz... sadece sporseverim...)
boş konuşuyorsun toroglu 70 yaşına geldin bi yaşının adamı ol artık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

F.Bahçe'ye Samandıra'da tepki

Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Kosif: Eserinizle gurur duyun

F.Bahçe'nin eski yöneticisinden şok paylaşım!

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

''Fenerbahçe küme düşerse...''

Galatasaray'ın eski yıldızları Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Mehmet Demirkol: Comolli de yürüsün!

'Comolli İstanbul'a kadar yürüsün'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.