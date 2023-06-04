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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay sözler! "Enteresan işler yapıyorlar"

04.06.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 37. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Haftanın karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Heyecan katsayısı yüksek mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde giderken, ünlü yorumcu Erman Toroğlu karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay sözler! "Enteresan işler yapıyorlar"

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk yarısı Sarı-Kırmızılılar'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Zaniolo'nun şık golüyle Sarı-Kırmızılılar devreyi 1-0 önde tamamlarken, mücadelenin ilk yarısının ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 46'
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

"KALİTE YOK"

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'Heyecan var kalite yok' diyerek sözlerin başlayan Toroğlu "Okan hoca genelde ligin sonuna doğru 11'lerini bozmuyordu, oynamıyordu bu sefer Okan oynamış Jesus oynamamış" dedi.

"GALATASARAY YEDİ İÇTİ AMA..."

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İki takım da inanılmaz top kaybı yapıyor, bu kadar top kaybı yaparsan olmaz. Galatasaray her zamanki gibi gözü kara defans yapıyor. Son maça rağmen sahada iyi mücadele var. Galatasaraylı futbolcular eğlendiler, yediler, içtiler dendi ama maça asılıyorlar." ifadelerini kullandı.

"ENTERESAN İŞLER..."

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"Fenerbahçe defansı yine enteresan işler yapıyor. Şunu söyleyeyim Fenerbahçe'nin defansıyla Beşiktaş'ın defans anlayışıyla arkada oynayan adamlarının daha kaliteli olmalı. Fenerbahçe'nin orta sahada bir dalga kıranı yok Galatasaray'ın orta sahası direkt geliyor."

ARDA GÜLER...

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Bugün Arda'da şunu gördüm kalçası biraz kalkmış. Aldığın topu oradan vur, indir falan. Öyle olmaz, erken öten horozun kafasını koparırlar.


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