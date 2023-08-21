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Erman Toroğlu'nun Bodrum'daki evi ağızları açık bıraktı! Adeta saray yavrusu

21.08.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu oldu. Yaz aylarını Bodrum'daki deniz manzaralı evinde geçiren Toroğlu'nun evi mimarisi ve dekorasyonuyla dikkat çekti. Erman Toroğlu'nun saray yavrusunu andıran evini görenlerin ağzı açık kaldı.

Eski futbolcu ve hakem olan Erman Toroğlu şimdilerde spor yorumculuğu yapıyor. Sert çıkışları ve eleşrileriyle gündemden düşmeyen Toroğlu şimdi de Bodrum'daki saray yavrusunu andıran eviyle çok konuşuldu. Evrim Akın'ın sunduğu 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programına konuk olan Toroğlu'nun lüks malikanesini görenler hayran kaldı.

Erman Toroğlu'nun deniz manzaralı ve evi farklı mimarisiyle dikkat çekti. Gösterişli aksesuar ve şık objelerle dekore edilmiş olan evi Erman Toroğlu kendi zevkine göre döşemiş.

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Antikaya meraklı olan Erman Toroğlu gezdiği ülkelerden aldığı eşyaları da salonunda sergiliyor. Toroğlu'nun evinin salonunda ayrıca klasik araba koleksiyonu da var.

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Erman Toroğlu'nun muhteşem evinde jakuzi ve sauna da var. Bodrum Körfez manzaralı evin kocaman bir bahçesi bulunuyor.

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Erman Refik Toroğlu 24 Kasım 1948 yılında Ankara'da doğdu. Eski futbolcu ve hakem olan Erman Toroğlu şimdilerde spor yorumculuğu yapıyor.

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Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek tahsili için Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı ve buraya kaydoldu; ancak eğitimini çeşitli sebeplerden dolayı tamamlayamadı.

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Daha sonra 1966-67 öğretim döneminde kaydolup yarım bıraktığı Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin kamu yönetimi bölümünden 1976 yılında mezun olarak yüksek tahsilini tamamladı.

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Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti.

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Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetti.

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Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı.

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