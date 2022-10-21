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Erman Toroğlu'nun kendisinden 35 yaş küçük eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

21.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu ve hakem Erman Toroğlu, şimdilerde A Spor ekranlarında kamera karşısına çıkıyor. Yalnızca kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da dikkat çeken Erman Toroğlu'nun kendisinden 35 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz merak konusu oldu.

Erman Toroğlu'nun kendisinden 35 yaş küçük eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Erman Toroğlu, kendisinden 35 yaş küçük aşkı Ezgi Yavuz ile evlenmişti. Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Gençlerbirliği'nde başlayan futbol kariyerini Mersin İdman Yurdu, Ankara Güneşspor, Ankaragücü gibi takımlarda sürdüren Erman Toroğlu, 90'lı yılların başında siyasete adım attı. DYP'den aday olan Toroğlu, bir süre sonra yeniden spor hayatına dönmeyi tercih etti.

Erman Toroğlu'nun kendisinden 35 yaş küçük eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Maraton ve Telegol gibi programlarda yorumcu koltuğunda oturan Toroğlu, şimdilerde A Spor ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Erman Toroğlu'nun kendisinden 35 yaş küçük eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Toroğlu, 2022 yılının başında yaptığı ani evlilikle, sevenlerini şaşırtmıştı. Ünlü futbol yorumcusu, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Ezgi Yavuz ile dünyaevine girmişti.
Erman Toroğlu'nun kendisinden 35 yaş küçük eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Erman Toroğlu ve Ezgi Yavuz arasındaki yaş farkı, duyanları şaşkına çevirdi. Şaşırtan izdivaç sonrası, gözler Ezgi Yavuz'a çevrildi.

Erman Toroğlu'nun kendisinden 35 yaş küçük eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Türk futbolunun önemli ismi Erman Toroğlu ile İspanya'da evlenen Ezgi Yavuz, iş hukuku alanında çalışıyor.

Erman Toroğlu'nun kendisinden 35 yaş küçük eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

İstanbul Barosu'nda avukatlık yapan Yavuz, zaman zaman arabulucu görevi de üstleniyor.

Erman Toroğlu'nun kendisinden 35 yaş küçük eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

duru güzelliğiyle dikkatleri çeken Ezgi Yavuz, eşi Erman Toroğlu'nun aksine gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Erman Toroğlu'nun kendisinden 35 yaş küçük eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti


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