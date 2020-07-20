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Erman Toroğlu, özüne maske takarak yayına çıkan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

A Spor ekranlarında gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu, Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima ederek "Beni mahkemeye versinler anlatayım" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu, özüne maske takarak yayına çıkan

Süper Lig'de kıran kırana geçen yarışta Başakşehir bitime 1 hafta kala Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu garantiledi.

"MASKELİ BALO SONA ERDİ"

Başakşehir'in bu sezon oynadığı maçlarda lehine uygulanan hakem kararları ile rakiplerinin aleyhine uygulanan hakem kararları A Spor'da protesto edildi. Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından, "Maskeli Balo sona erdi" diyerek Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima etti.

"BENİ MAHKEMEYE VERSİNLER ANLATAYIM"

Toroğlu, "Beni mahkemeye versinler anlatayım" diyerek dakikalarca programda maskesini gözlerine takarak yayın yaptı.

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