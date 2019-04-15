Erman Toroğlu: Tolgay Arslan kendini Messi sanıyor

Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumlarken Tolgay Arslan'a ayrı bir parantez açtı.

A Spor'da kouşan Toroğlu, "Tolgay Arslan kötü bir futbolcu değil ama kendini olduğundan daha iyi oyuncu sanıyor. Kendini Messi falan sanıyor. Fena topçu değil ama kendisinin düşündüğü futbolcu da değil" değerlendirmesinde bulundu.

"BULUNDUĞUN YER NORMAL"

Geçtiğimiz günlerde de Serdar Ali Çelikler Tolgay Arslan'ın oyununu eleştirmiş ve, "Tolgay isimli overrated futbolcu kendisini Iniesta sanıyorsa yani hala doğru dürüst bir 8 numaran yoksa bulunduğun yer normal" yorumunu yapmıştı.

