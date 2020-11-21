Erman Toroğlu: "VAR'ın gözü kör mü, net penaltı"

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında evinde Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede iptal edilen penaltıyı Erman Toroğlu, A Spor ekranında değerlendirdi.
Pozisyonun çizgi üzerinde gerçekleştiğini ve net penaltı olduğunu belirten Toroğlu, "Başakşehir'in iptal edilen penaltısı, net penaltı. Ümit Öztürk penaltı çalıyor, VAR'ın gözü kör mü, bunu iptal ediyor. Önünde kamera olan Mete Kalkavan, sen bunu böyle yapıyorsan, ben sana şüpheyle bakarım. Ben VAR'da olsam, gel buna bak derim." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu anda Rafael'in ceza alanı sağında çizginin çok yakınında Josef tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonun dışarıda olduğu belirtilerek penaltı, serbest vuruşa çevrildi.
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