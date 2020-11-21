SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Erman Toroğlu: "VAR'ın gözü kör mü, net penaltı"

Erman Toroğlu: "VAR'ın gözü kör mü, net penaltı"

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.11.2020 22:46 | Son Güncelleme

Başakşehir'in Beşiktaş'a mağlup olduğu maçta iptal edilen penaltıyı Erman Toroğlu yorumladı.

Erman Toroğlu: "VAR'ın gözü kör mü, net penaltı"

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında evinde Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede iptal edilen penaltıyı Erman Toroğlu, A Spor ekranında değerlendirdi.

Pozisyonun çizgi üzerinde gerçekleştiğini ve net penaltı olduğunu belirten Toroğlu, "Başakşehir'in iptal edilen penaltısı, net penaltı. Ümit Öztürk penaltı çalıyor, VAR'ın gözü kör mü, bunu iptal ediyor. Önünde kamera olan Mete Kalkavan, sen bunu böyle yapıyorsan, ben sana şüpheyle bakarım. Ben VAR'da olsam, gel buna bak derim." ifadelerini kullandı.

POZİSYON NASIL GELİŞMİŞTİ?

Karşılaşmanın 61. dakikasında Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu anda Rafael'in ceza alanı sağında çizginin çok yakınında Josef tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonun dışarıda olduğu belirtilerek penaltı, serbest vuruşa çevrildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
Gaziantep'in son kurbanı Denizlispor olduGaziantep'in son kurbanı Denizlispor oldu
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
9 yaşındaki çocuktan acı haber! Ailesi sinir krizi geçirdi
9 yaşındaki çocuktan acı haber! Ailesi sinir krizi geçirdi
Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu
Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu
CANLI | Gençlerbirliği -Fenerbahçe
CANLI | Gençlerbirliği -Fenerbahçe
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
CANLI |Beşiktaş - Başakşehir
CANLI |Beşiktaş - Başakşehir
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü!
Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü!
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erman Toroğlu: "VAR'ın gözü kör mü, net penaltı"
VAR'ın gözü kör mü, net penaltı
ÖZET |Denizlispor 0-1 Gaziantep FK
Gaziantep'in son kurbanı Denizlispor oldu
Beşiktaş - Başakşehir maçı İlk 11'leri belli oldu
Beşiktaş - Başakşehir maçı İlk 11'leri belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri torbaları belli oldu
2022 Dünya Kupası torbaları belli oldu
ÖZET | Macaristan-Türkiye: 2-0
Macaristan'da talihsiz gece...
Macaristan'ın yüzde 73'ü bu akşam yok!
Macaristan'ın yüzde 73'ü bu akşam yok!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.