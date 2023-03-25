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Ermeni taraftarlardan küstahça hareket! İstiklal Marşı esnasında...

25.03.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Ermenistan'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi yoğun güvenlik önlemleri alınırken, stadyum yönetimi ve taraftarlardan saygısız hareketler üst üste geldi. Önce Türk vatandaşlarına hakaret eden müzik grubunun şarkılarının hoparlörden verildi sonra ise İstiklal Marşımız ıslıklandı. İşte detaylar...

Ermeni taraftarlardan küstahça hareket! İstiklal Marşı esnasında...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan deplasmanına çıktı. Ay-Yıldızlı ekibimizin favori olarak çıktığı maç öncesinde Ermeni taraftarlardan oldukça saygısız bir hamle geldi.

İSTİKLAL MARŞI'NA SAYGISIZLIK

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Maç önü seremonisinde her iki ülkenin de marşları okundu. A Milli Takım futbolcularımızın İstiklal Marşı'nı seslendirdiği esnada Ermeni taraftarlar büyük bir uğultu ve ıslık sesi çıkararak durumu sabote etti.

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Ermeni taraftarların bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. Ay-Yıldızlı futbolcularımız ise İstiklal Marşı'nın ardından büyük bir hırsla birbirlerini motive etti ve Ermenistan'ın marşı esnasında hiçbir provokatif harekette bulunmadı.

Görüntüler TRT 1'den alınmıştır

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