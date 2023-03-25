Ermeni taraftarlardan küstahça hareket! İstiklal Marşı esnasında...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan deplasmanına çıktı. Ay-Yıldızlı ekibimizin favori olarak çıktığı maç öncesinde Ermeni taraftarlardan oldukça saygısız bir hamle geldi.

İSTİKLAL MARŞI'NA SAYGISIZLIK

Maç önü seremonisinde her iki ülkenin de marşları okundu. A Milli Takım futbolcularımızın İstiklal Marşı'nı seslendirdiği esnada Ermeni taraftarlar büyük bir uğultu ve ıslık sesi çıkararak durumu sabote etti.

Ermeni taraftarların bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. Ay-Yıldızlı futbolcularımız ise İstiklal Marşı'nın ardından büyük bir hırsla birbirlerini motive etti ve Ermenistan'ın marşı esnasında hiçbir provokatif harekette bulunmadı.

Görüntüler TRT 1'den alınmıştır

