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Erol Bedir: Deniz Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 03.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını söyleyerek, “Deniz Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi” dedi.

Erol Bedir: Deniz Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Deniz Türüç için bonservis konusunda anlaşmaya vardı.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Deniz, bana gelip izin istedi ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi. Onay verdik ve Deniz Fenerbahçe ile anlaştı. Biz de bunun üzerine Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık. İş sadece imzaya kaldı" ifadesinde bulundu. Sarı-kırmızılıların, bu transfer için 3 milyon 700 bin Euro para alacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp bu transfer çerçevesinde Fenerbahçe'den takasla futbolcu almayacak.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Erol Bedir deniz türüç Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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