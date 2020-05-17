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Erol Bulut: Ali Koç'un saydığı özellikler bende var

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.05.2020 10:27 | Son Güncelleme

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, adının Fenerbahçe için geçmesine değinirken, transferin gözde ismi Fabrice N'Sakala hakkında da konuştu.

Haldun Domaç'ın YouTube kanalına konuk olan Erol Bulut liglerin başlama tarihiyle (12 Haziran) ilgili, "Sağlık en önemli faktör. Almanya Ligi başladı. Vaka sayısına ve vefat sayısına baktığınızda bizden çok çok fazla. Ben federasyonun 12 Haziran olarak açıklamasını doğru buluyorum. Sonuçta Sağlık Bakanlığı ile istişare ediyorlardır. Tek başına bu kararı aldıklarını düşünmüyorum. 12 Haziran'ı doğru buluyorum. Liglerin bitmesi gerekiyor. Liglerin bu şekilde tescil edilmesini kimse istemez. Ben istemem, lider olsam da istemezdim. Oynanarak bir hedefe varılması doğru olur. Liglerin başlamasından yanayım" dedi.

N'SAKALA BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Transferin gözde ismi Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş ile anlaştığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bulut, "10 futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. Futbolcularımız bu sezon iyi performans gösteriyorlar. Sadece N'Sakala değil Papiss Cisse olsun, Ceyhun olsun, Junior olsun, Djalma olsun bize katkı sağlayan arkadaşlarımız. Teklif gelmesi normal. Başka takımdan teklif gelecek, kendi takımıyla oturup konuşacak. Gitmek isteyen oyuncunun kalmasından yana değilim. N'Sakala ile konuştuğumda henüz bir şeyin kesinleşmediğini söyledi. Biz de bekliyoruz durumu" ifadesini kullandı.

Alanyaspor'a gelmeden önce İtalya'dan teklif aldığının hatırlatılması üzerine genç teknik adam şunları söyledi:

"İtalya'da görüşmelerim oldu. İki hafta üst üste maçları izlemeye gittim ,görüşmeler oldu. Biraz daha süre istediler. Benim zamanım yoktu. Alanyaspor ve Türkiye'den birkaç kulüpten teklif vardı. Karar vermem gerekiyordu. 10 Haziran'da Alanyaspor'a imza attım. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni teknik direktör için belirlediği kriterlere uyduğunu belirten Erol Bulut, "Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur. Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP

"Sezon sonunda Fenerbahçe'de teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü, "Sezon sonunda gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Üst düzey takımlarda ve Avrupa'da çalışma hedefim var. Gelecek tekliflere göre karar vermek zorundayım. Planlamayı erken yapmak istiyorum. Yeni sezon için çok fazla vaktimiz olmayacak" açıklamasını yaptı.

Divan kurulunda teknik direktör arayışları hakkında bilgi veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine akıllara 45 yaşındaki Erol Bulut'un yanı sıra 46 yaşındaki Okan Buruk ve 48 yaşındaki Nenad Bjelica gelmişti.

(AJANSSPOR)


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