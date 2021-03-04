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Erol Bulut: "Antalyaspor'u yeneceğiz"

04.03.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Erol Bulut: "Antalyaspor'u yeneceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesinde konuştu.

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Erol Bulut, karşılaşma öncesinde konuştu.

Mutlak 3 puan istediklerinin altını çizen teknik adam, "Şanslar eşit. Elimizde olan bir şans var puanları eşitlemek için. Hazırlıklarımızı ona yönelik yaptık. Antalya'nın son haftalarda nasıl oynadığını analiz ettik. Defans anlamında 6-3-1 sistemine dönüyorlar. Sabırlı olacağız. Sabırlı olmamız gereken bir maç var. Alacağımız 3 puan bizi 57'ye taşıyacak. İsteğimiz bu. En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Umduğumuz 3 puanı alıp yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İrfan Can ve Gustavo için konuşan Bulut, "Gustavo antrenmanlarına başladı. 2 gün içerisinde bizimle antrenmanlara yavaş yavaş başlayacak. İrfan 1 haftadır bizle antrenmanlara çıkıyor. İkinci yarı girecek inşallah. Son maçta zemin kötüydü. İstediğimiz oyunu, biraz da zemin nedeniyle sergileyemedik. Bugün iyi durumda. İnşallah bizim açımızdan iyi olacak." dedi.

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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor
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