Erol Bulut: Kazandığımız için mutluyuz

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, zor maç olacağını bildiklerinin altını çizerek, ikinci yarıda yaklaşık yarım saat 10 kişi oynamalarına rağmen istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

Deplasmanda gol atmak için sahaya çıktıklarını dile getiren Bulut, "Bu doğrultuda 10 kişi kalmamıza rağmen golü bulduk, bundan daha da mutluyum. Futbolcularım iyi mücadele gösterdiler oyunu bırakmadılar. İstediğimiz güzel bir sonuç oldu. Bitmiş bir şey yok, önümüzde 90 dakika daha var. O maçta da galip gelerek adımızı finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)

