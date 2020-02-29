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Erol Bulut: Kesinlikle penaltı değil

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.02.2020 08:29 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 24. hafta açılış maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 2-1’lik skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, “Bence kesinlikle penaltı değil. Çünkü futbolcunun kontrolünde değil, çarparak vurduğu bir penaltı eline. Doğal bir hareket den olan bir pozisyon” dedi.

Erol Bulut: Kesinlikle penaltı değil

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, şehitlere rahmet dileyerek çok üzgün olduklarını belirtti.

Karşılaşmayı değerlendiğinde hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını düşündüğünü aktaran Bulut, "1-0 öne geçmemize rağmen hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. 90-95 dakika konsantre olamadık, basit hatalar yaptık. Rakibe verdiğimiz gol pozisyonlarını bugüne kadar hiçbir maçta bizim takım vermedi. Bunu sorgulayacağız ve kısa sürede bunu çözmemiz gerekiyor. Önümüzde yarı final kupa maçı var. İnşallah bunu çözüp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu takım buraya kolay gelmedi. İyi futbol oynayarak geldi. Sezonun en kötü oyununu oynadık. Bunu değiştirmemiz lazım" dedi.

"DEFANSTA ZİNCİRLEME HATALAR OLDU"

Bulut, saha içerisinde yapılan hataların konuşulması gerektiğini belirterek, “Sadece defansı arka 4’lü olarak görmemiz lazım. Defans benim futbol anlayışımda forvet de başlar. Forvet de baskınızı iyi yapamazsanız, zaten defansta da hatalar yaşıyorsunuz. Nitekim bugünde böyle oldu. Defansta zincirleme hatalar oldu. O zincirleme hatalar yüzünden yediğimiz goller oldu. Rakibimizin bizim sahamızda ver kaçlarla pozisyon yapması bugüne kadar olmamış bir şeydi oynadığımız 23 haftada. O yüzden bunu oturup konuşmamız lazım” diye konuştu.

"DOĞAL BİR HAREKETDEN OLAY BİR POZİSYON"

Penaltı pozisyonunun sorması üzerine Bulut, "Bugüne kadar hakemlere veya herhangi bir pozisyon hakkında fazla bir şey konuşmadığımı düşünüyorum. Aslında bu penaltı pozisyonu hakkında da konuşmak istemiyorum. Sorduğunuz için cevap vereyim. Bence kesinlikle penaltı değil. Çünkü futbolcunun kontrolünde değil, çarparak vurduğu bir penaltı eline. Doğal bir hareket den olan bir pozisyon. Ligimizde böyle çok pozisyon var, verilmeyen pozisyonlar var ama fark, büyük takım oyduğu zaman veriliyor. Başka takım olduğunda bazen verilmiyor. Maalesef bizim maçlarımızda bu şekilde. İlk maçı herkes hatırlıyordur Beşiktaş stadında. Atiba’nın eline çarpan top var. O pozisyonla bu pozisyonu karşılaştıralım o zaman daha farklı konuşabiliriz" cevabını verdi.

(İHA)

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