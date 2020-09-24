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Erol Bulut son idmanda derbinin 11'ine karar verecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2020 14:33 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ezeli rekabet ve ebedi dostlukta bir kez daha karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi sarı lacivertli takımda hareketli saatler yaşanıyor. Hatayspor maçındaki puan kaybı nedeniyle teknik patron Erol Bulut derbi için titiz düşünüyor. Deneyimli teknik adam, sahaya çıkaracağı ilk 11'e, derbiden önceki gün olan sonra antrenmanda karar verecek.

Erol Bulut son idmanda derbinin 11'ine karar verecek

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül pazar günü Galatasaray derbisine çıkacak Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, kadro seçiminde titiz davranıyor.

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Forma adaletine inanan ve bugüne kadar çalıştığı kulüplerde buna büyük önem veren Bulut, antrenmanlarda her oyuncusunu deneyerek maça en hazır takımı sahaya sürmek için çalışıyor. Sarı-lacivertli takımın çalışmalarında her oyuncunun, her an oynayacakmış gibi hazır olması hedef olarak belirlenirken, "Ben yok biz varız" mottosuna uygun bir şekilde hazırlıklar sürdürülüyor.

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SAKAT VE CEZALI OYUNCU BULUNMUYOR

Erol Bulut, derbide sahaya süreceği 11'i belirleyeceği taktik çalışmalarda herkese yelek vererek sahaya çıkacak kadro ile birlikte denerken, son kararı maçtan bir gün önceki antrenman sonrası verecek.

Antrenmanlar sonrası oyuncuların hemen sahayı terk etmek yerine bir araya gelip fikir alış verişinde bulunmalarını isteyen Erol Bulut, takımdaşlık olgusunun da ilerlemesi için çaba sarf ediyor. Fenerbahçe'de Galatasaray mücadelesi öncesi ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA

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