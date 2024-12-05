Erol Bulut'tan olay yaratacak itiraf! "Bizden 4 milyon istediler, Beşiktaş ise 10 milyona transfer etti"

Sezon başında İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin teknik direktörlüğünden ayrılan Erol Bulut'tan önemli açıklamalar geldi. Bulut, görevde olduğu dönemde Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ernest Muçi ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

beIN Sports'a konuşan Erol Bulut'un sözleri şu şekilde;

ERNEST MUCI İTİRAFI

"Ernest Muçi benim Cardiff City'ye düşündüğüm bir transferdi. Muçi'yi geçen sene sorduğumuzda 4 Milyon Euro istendi. Bizim alma şansımız olmadığı için alamadık. Ben Beşiktaş'a 10 milyona geldiğinde şaşırdım. Geçen sene devre arasında istemiştik biz. Bu maliyetle transferi yapma şansımız yoktu."

"KONU TÜRKİYE OLUNCA RAKAM ARTIYOR"

"Bu yeni bir şey değil. Başka ülkelere farklı rakamlar söyleniyor. Türkiye olunca yurt dışındaki takımlar rakamı artırıyor. Anadolu takımında da öyle. Büyük takımlardan daha yüksek paralar isteniyor."

OĞUZ AYDIN SÖZLERİ...

"Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'da oynarken Cardiff'e götürmek için uğraştım ama mümkün olmadı. Jose Mourinho ona şans verince neler yapabileceğini gösterdi. Bence çok kaliteli bir futbolcu. Fenerbahçe'ye uzun yıllar katkı sağlayacağını düşünüyorum."

BEŞİKTAŞ'TAKİ RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ernest Muçi, siyah - beyazlı forma ile çıktığı 31 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.