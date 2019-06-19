Erol Özmandıracı, oyuncu Naz Elmas için eşinden boşandı

Erol Özmandıracı eşi Ceylan Altunç Özmandıracı ile anlaşarak, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile mahkemesi’ne geçtiğimiz hafta boşanma davası açmıştı. Çiftin boşanma davası bugün Beykoz Aile Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemeye Erol Özmandıracı avukatı ile Ceylan Aytunç Özmandıracı da avukatı ile birlikte katıldı.

Taraflar mahkemeye boşanma protokolü sunarak ayrılmak istediklerini belirtti. Hakimin sulh teklifini reddeden çift “Boşanma konusunda ısrarlıyız. Bu bakımdan mahkemeden psikolojik, pedagojik ve sosyolojik yardım istemiyoruz” dedi. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

NAZ ELMAS İÇİN EŞİNDEN BOŞANDI

Hakim çiftin boşanmasına karar verdi. Boşanma protokolüne göre Erol Özmandıracı’nın, Ceylan Altunç’a 3 gayrimenkul vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Erol Özmandıracı’nın kendisinden 16 yaş küçük oyuncu Naz Elmas ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

“İYİ Kİ GİRDİN HAYATIMA”

Erol Özmandıracı geçtiğimiz günlerde Naz Elmaz’ın doğum gününü kutlamış ve Elmas ile olan bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı.

Özmandıracı yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

“Sevgilim Nazom'un doğumgününü ailecek kutladık. İyi ki doğdun Nazommm, iyi ki girdin hayatıma. En güzel yaşına hoş geldin:) Bu gün kutlamalara devamm…

Love you” (DHA)



