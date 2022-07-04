Erşan Kuneri'deki Nazlı rolüyle olay olmuştu! Cem Yılmaz'dan Çağlar Çorumlu ve Ozan Güven itirafı

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Ercan Saatçi'nin Star TV'de yayınlanmaya başlayan yeni programı Çok Akustik'in ilk bölümüne konuk oldu. Programda Erşan Kuneri dizisinin kendisi kadar olay olan şarkıları ilk kez Ercan Saatçi, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz tarafından birlikte söylendi. Ünlü isimler birlikte çok sayıda şarkı seslendirirken, bir şarkılarını da Ozan Güven'e armağan etti.

"OZAN GÜVEN BANA ÇAĞLAR'I TAVSİYE ETTİ"

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisiyle uzun süre gündemde olan Cem Yılmaz'dan ise Çağlar Çorumlu ile ilgili bir itiraf geldi.

Erşan Kuneri'nin 'Kooperatif Kemal' isimli 3. bölümünde canlandırdığı Nazlı karakteriyle sosyal medyada gündem olan Çorumlu, başarılı performansıyla da beğeni toplamıştı. Cem Yılmaz, Çorumlu ile ilk çalıştıkları proje olan 'Pek Yakında' filmi için Ozan Güven'in kendisine ünlü oyuncuyu önerdiğini söyledi. Yılmaz, "Çağlar'ı Ozan bana Pek Yakında'dan önce önerdi. 'TRT'deki diziden çok parlak bir çocuk vardı' dedi. Çağlar aslında bir tiyatro emekçisidir. Şehir tiyatrosunda çok ağır emeği vardır. Çağan Irmak onu çok dramatik bir rolde oynattı. Sinema perdesinde komedide bir rolü yoktu ama çok ciddi bir komedyendi. Pek Yakında'da ilk defa birlikte oynadık zaten sonra da hep oynadık. Erşan Kuneri'de yaptıkları nedir, hakkı ödenmez" ifadelerini kullandı.

ERŞAN KUNERİ DE ERCAN SAATÇİ İÇİN DE ROL YAZMIŞ

Yılmaz, Ercan Saatçi için de Erşan Kuneri'de bir rol yazdığını ancak kendisinin oynamadığını da söyledi. Ünlü komedyen, Saatçi'ye "Sen niye oynamadın? Yazın biraz işlerin vardı herhalde. Sen gazino patronunu oynayacaktın" dedi.



