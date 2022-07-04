MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erşan Kuneri'deki Nazlı rolüyle olay olmuştu! Cem Yılmaz'dan Çağlar Çorumlu ve Ozan Güven itirafı

Erşan Kuneri'deki Nazlı rolüyle olay olmuştu! Cem Yılmaz'dan Çağlar Çorumlu ve Ozan Güven itirafı

04.07.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu ile ilgili bir itirafta bulundu. Erşan Kuneri'deki Nazlı karakteriyle olay olan Çağlar Çorumlu ile Pek Yakında'dan önce tanıştığını söyleyen Yılmaz, "Çağlar'ı bana Ozan Güven tavsiye etti. Pek Yakında'da oynadık sonra da hep oynadık. Erşan Kuneri'de yaptıklarının hakkı ödenmez" dedi.

Erşan Kuneri'deki Nazlı rolüyle olay olmuştu! Cem Yılmaz'dan Çağlar Çorumlu ve Ozan Güven itirafı

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Ercan Saatçi'nin Star TV'de yayınlanmaya başlayan yeni programı Çok Akustik'in ilk bölümüne konuk oldu. Programda Erşan Kuneri dizisinin kendisi kadar olay olan şarkıları ilk kez Ercan Saatçi, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz tarafından birlikte söylendi. Ünlü isimler birlikte çok sayıda şarkı seslendirirken, bir şarkılarını da Ozan Güven'e armağan etti.

cenm

"OZAN GÜVEN BANA ÇAĞLAR'I TAVSİYE ETTİ"

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisiyle uzun süre gündemde olan Cem Yılmaz'dan ise Çağlar Çorumlu ile ilgili bir itiraf geldi.

lR0QymIoBXZhMaGr-637883819314296405

Erşan Kuneri'nin 'Kooperatif Kemal' isimli 3. bölümünde canlandırdığı Nazlı karakteriyle sosyal medyada gündem olan Çorumlu, başarılı performansıyla da beğeni toplamıştı. Cem Yılmaz, Çorumlu ile ilk çalıştıkları proje olan 'Pek Yakında' filmi için Ozan Güven'in kendisine ünlü oyuncuyu önerdiğini söyledi. Yılmaz, "Çağlar'ı Ozan bana Pek Yakında'dan önce önerdi. 'TRT'deki diziden çok parlak bir çocuk vardı' dedi. Çağlar aslında bir tiyatro emekçisidir. Şehir tiyatrosunda çok ağır emeği vardır. Çağan Irmak onu çok dramatik bir rolde oynattı. Sinema perdesinde komedide bir rolü yoktu ama çok ciddi bir komedyendi. Pek Yakında'da ilk defa birlikte oynadık zaten sonra da hep oynadık. Erşan Kuneri'de yaptıkları nedir, hakkı ödenmez" ifadelerini kullandı.

cem yılmaz2

ERŞAN KUNERİ DE ERCAN SAATÇİ İÇİN DE ROL YAZMIŞ

Yılmaz, Ercan Saatçi için de Erşan Kuneri'de bir rol yazdığını ancak kendisinin oynamadığını da söyledi. Ünlü komedyen, Saatçi'ye "Sen niye oynamadın? Yazın biraz işlerin vardı herhalde. Sen gazino patronunu oynayacaktın" dedi.

cem yılmaz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk sokumuna kadar açık sırt dekoltesiyle...Kuyruk sokumuna kadar açık sırt dekoltesiyle...
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı HDP listesinde!Kurtlar Vadisi'nin yıldızı HDP listesinde!
Yarı çıplak masaj yaptırırken iş insanı odaya girmişti! Şoke eden olayda masör konuşunca...Yarı çıplak masaj yaptırırken iş insanı odaya girmişti! Şoke eden olayda masör konuşunca...
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ozan Güven Zafer Algöz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!

Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Doğallığı ile nam salmıştı! Gören inanamadı

Doğallığı ile nam salmıştı! Gören inanamadı

Altın, dolar ve euro için flaş yorum!

Altın, dolar ve euro için flaş yorum!

Belediye meclisinde 'PKK' gerginliği! 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere'

Belediye meclisinde 'PKK' gerginliği! 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere'

İlginizi Çekebilir

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.