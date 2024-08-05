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  4. Ersu Şaşma Olimpiyat Oyunları'nı 5’inci oldu

Ersu Şaşma Olimpiyat Oyunları'nı 5’inci oldu

05.08.2024 22:33
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde 5.95'i geçemedi ve en iyi derecesi olan 5.85 metrelik atlayışıyla Olimpiyat 5'incisi oldu.

Ersu Şaşma Olimpiyat Oyunları'nı 5’inci oldu

Sırıkla atlamada ilk olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılan ve 10’uncu olan Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye’yi temsil etti.

Atletizm tarihinde sırıkla atlamadaki ilk Avrupa madalyasını ülkemize kazandıran Türkiye rekortmeni Ersu Şaşma, 2024 Paris’teki elemelerde 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75’lik atlayışlarıyla finale kaldı. Final yarışmasına 11’inci sırada başlayan milli atlet Şaşma, 12 sporcuyla madalya için mücadele etti. Şaşma, finalde 5.50 ve 5.70’lik yükseklikleri ilk haklarında rahat geçti.

5'İNCİ OLARAK TAMAMLADI

5.90’lık derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi Ersu Şaşma, 5.80’lik yüksekliği de ilk hakkında geçerek sıralamada avantaj sağladı. Çıta yüksekliği 5.85’e çıktı ve Ersu, bu yüksekliği de ilk hakkında geçti. 5.90’lık çıta yüksekliğinde ise 7 sporcu madalya mücadelesi verdi. Bu yükseklikte 3’er hakkı olan 3 sporcudan biri olan Ersu Şaşma, bu yüksekliği geçemedi ve ikinci hakkını pas geçti. Ersu Şaşma madalya için çıtayı 5.95’e çıkardı. Bu yükseklikte iki hakkı olan milli atlet Şaşma, ilk hakkında başarılı olamadı. İkinci hakkında da başarılı olamayan Ersu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 5’inci olarak tamamladı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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