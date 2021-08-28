Ersun Yanal: Bu takıma yazık etmeyin

Süper Lig’in 3. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ve mücadele ettiklerini söyledi.

Genç oyuncuları kazanmak için çabaladıklarını dile getiren Yanal, "Bunun da Antalyaspor’un geleceğini kazanmak için planladığımızı belirttik. Türkiye’de futbolun geldiği yerler belli. Batmayan, problem yaşamayan, finansal sorunu olmayan kulüp yok ki. Bunlar kulüplerin finansal konularda disiplinsizlik, takipsizlik, denetimsizlik ne derseniz deyin bir çok problem yaşanıyor. Birçok kulüp kapanarak yeni adıyla tekrar açıldı. Ya da 1920-1930 adlarıyla yeniden açıldı" diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULARLA YOLA ÇIKTIK"

Önceki dönem başkanlardan Ali Şafak Öztürk’ü öven Yanal, "Şafak bey bu kulübü terk ederek ayrılmadı. Bu kulübe çok büyük katkılar vererek ayrıldı. En azından büyük bir yükün altına girerek ayrıldı. Biz de o dönemler transferler konusunda çok ısrarcı olmadık. Bu takımı tutmak ve bu takımı finansal olarak disiplinli bir hale getirmek için genç oyunculara yönelmeyi düşündük. Transfer yasağı olan dönemde oyuncularımız sakatlanmalarına ve hatta futbolu bırakma risklerine rağmen ellerinden geleni yaptılar. Biz bu takımı terk etmedik. Projelerimizin burada gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu süreci doğru yönetmeye çalıştık. Bu sene de yine finansal olarak limitleri aşmadan, genç oyuncularla yola çıktık. Bugün 3 gol atan futbolcu 23 yaşında. Daha genç oyuncularımız gelecek. Bu süreçte biz Antalyaspor’un geleceğini kazanmak istedik. Yaklaşık 30 yıldır bu işin içindeyim. Kariyerimde bunu yapmak ve bu şekilde bir kulübü hem finansal açıdan, hem de oyuncu donanımı açısından iyi yerlere getirmek benim vizyonumda var. Bunu daha önce yaptım" diye konuştu.

"BU TAKIMA YAZIK ETMEYİN"

Maç sonunda hakaretlere maruz kalmasıyla ilgili de konuşan Yanal, "Ne idüğü belirsiz, bilgisi olmayan fikri olan, sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan ve bu kin, öfkeyle mağlubiyet veya galibiyete sevinmeden sonuca küfreden bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. Ne idüğü belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli" dedi.

"NE OLACAK İLK DEFA AYRILMIYORUZ"

Antalya’nın sahip olduğu alt yapı tesisleriyle de önemli bir yer olduğunu kaydeden Yanal, "Bütün takımlar Antalya’yı biliyor. Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki, ilk defa gitmiyoruz. İlk defa bırakmıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararlarla bir çok engeli aşmamıza da engel oldu. Çünkü tabanın kararlarını da uygulamıyor. Futbolda alınan kararlarda kimse bizim fikrimizi sormuyor. Akşam Fatih hoca bağırıyor. Bugün ben bir şeyler söyledim. Olursa bakacağız. Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil, mesele takım meselesi, oyuncu meselesi değil, mesele zihniyet, anlayış, felsefe, bir vizyon meselesi. Gelmeyin kardeşim bu tür insanlar burada bulunmayın. Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bedeli olmalı. Bu ne ya. Vahşice yenmenin bedeli yok" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

