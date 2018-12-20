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Ersun Yanal’dan Aatıf ve Dirar’a yeşil ışık

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.12.2018 10:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Ersun Yanal, kadro dışı bırakılan Aatif ve Dirar’ın affedilmelerine kapı açtı.

Ersun Yanal’dan Aatıf ve Dirar’a yeşil ışık

Teknik Direktör Ersun Yanal, yönetimle kadro dışı bırakılan oyuncular konusunu görüştü. Aatif ve Dirar'dan yararlanabileceğini belirten deneyimli hoca “Eğer satmak veya takasta kullanmak gibi planlarınız yoksa devre arası kampına götürmek istiyorum” diyerek affedilmelerine kapı açtı.

Alanyaspor'un talip olduğu Ozan Tufan için görüşmeler sürerken Yanal “Anlaşma olmazsa onu da kampa alabilirim” dedi. Öte yandan Dirar ile Club Brugge arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi. (SKOR)

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Anahtar Kelimeler:
ersun yanal Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Aatıf Dirar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
top oynamasını bilmeyen nerde çöp futbolcular varsa fenere gelmiş ersun hocanın işi zor bunlarla elif elmas barış alıcı bunlar sözde genç ama haybeye
tükürdüğünüzü yalamakta üstünüze yok
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