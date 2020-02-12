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Ersun Yanal'dan Mustafa Reşit Akçay tepkisi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.02.2020 16:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü’nü çalıştıran Mustafa Reşit Akçay’ın 'Trabzonspor için bence o sene bu sene, Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Umarım Trabzonspor şampiyon olur' sözlerine tepki gösterdi.

Ersun Yanal'dan Mustafa Reşit Akçay tepkisi

Yanal, ‘’Bir teknik direktörün böyle açıklama yapmasına anlam veremiyorum. Futbol hayatımda böyle şey görmedim. Ne olursa olsun Fenerbahçe şampiyon olacak’’ açıklamasında bulundu.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY NE DEMİŞTİ?

Mustafa Reşit Akçay, ''Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Buna Hüseyin Hoca ve toplum inanıyor. Trabzonspor’da lider oyuncular da var. Sörloth ve Sosa gibi… Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var'' ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Reşit Akçay, daha sonra Trabzonspor için bulunduğu temenninin yanlış anlaşıldığını da belirtmişti.

(AJANSSPOR)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir de Ankaragücü çakarsa seyredin cümbüşü.asdadadaad
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