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Ersun Yanal'dan penaltı açıklaması

23.08.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'dan penaltı açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren teknik adam, "Oynamak istediğimiz bir oyun var. Bu oyunu Fenerbahçe'ye karşı oynamaya çalıştık ama başarılı olamadık. Ön tarafta top tutamayınca rakibi üstümüzde gördük. Buradan rahat çıkarabilirdik. Bu beceride bir takımdık. Sonuna kadar getirdik, rahat getirdik. Fenerbahçe'ye avantaj verecek açıklık yoktu. Son dakikada olduğu gibi oyunun git-gelinde gol yedik. Konuşulmaması gereken son dakikada bir olay yaşandı. Biz gelişmek isteyen bir takımız. Genç oyuncularımızı sahada tutmak, oynatmak istiyoruz. Bugün bir tecrübe kazandık. Önümüzde bakıp toparlanmalıyız. Daha iyi oyun için çalışmalıyız." dedi.

Tartışmalı penaltı kararı için görüşü sorulan Yanal, "Ekrana görüntü yansımadı çok. Detay vermiyorlar. İçeriden aldığımız bilgiler oluyor. Burada tartışmanı anlamı yok. Umarım bu protokoller herkese eşit olur. Lig uzun. Herkesin güvenebileceği bir ortama ihtiyaç var. Umarım bu tahsis edilir." ifadelerini kullandı.

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Ersun Yanal Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor
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