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Ersun Yanal'dan penaltı açıklaması

13.09.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep'e 2-0 yenildikleri maç sonrası "Hakem arkadaşın verdiği penaltı da garipti. Kimsenin görmediği, sadece hakemin gördüğü bir penaltıydı." dedi.

Ersun Yanal'dan penaltı açıklaması

Süper Ligin 4. haftasında Gaziantep'e deplasmanda 2-0 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, galibiyeti hak eden bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlup oldukları için üzüntü yaşadıklarını söyledi.

"KAZANMAYI HAK EDEN BİR OYUN OYNADIK"

Galip gelmek için sahaya çıktıklarını aktaran Yanal, "Bugün tabela 2-0 gözüküyor ama oyun böyle değildi. Futbolun çok sevilen bir oyun olmasının sebebi işte bu. Biz skor olarak hayretler içerisindeyiz. Bugün kazanmalıydık. Kazanabilecek, kazanmayı hak eden bir oyun oynadık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının, alınan yenilginin üzüntüsü içinde olduklarını dile getiren Yanal, şu görüşlerini aktardı:

"Bu pozitif oyunu geliştirip, sonuca yansıtacak iyi bir takımımız var. Tabelanın bugünkü sonucu, oynadığımız oyunla bağdaşmadı. Onun dışındaki bütün pozitif değerler bizi daha iyiye götürecek. Biz buraya, beraberliğe bile üzülecek bir durumda geldik. Rakibin maç boyunca doğru düzgün pozisyonu yok. Bugün eksik yaptığımız tek şey topu içeri atmaktı. Hakem arkadaşın verdiği penaltı da garipti. Kimsenin görmediği, sadece hakemin gördüğü bir penaltıydı. Biz, onun dışında her şeyi yaptık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik."

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