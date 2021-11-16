Ersun Yanal geri dönüyor!

Yaklaşık 40 gün önce Antalyaspor'dan ayrılan Ersun Yanal, yeni görev için hazır. Akdeniz ekibiyle yollarını ayırdıktan sonra bir süre tatil yapıp kafasını toplayan Ersun Yanal, tüm konsantrasyonunu tekrar yeşil sahalara verdi.

ERSUN YANAL İYİ BİR PROJE BEKLİYOR

Antalyaspor ile vedalaştıktan sonra birçok takımın gündemine giren tecrübeli teknik adam, Süper Lig takımlarından gelecek tekliflere odaklanırken, iyi bir proje sunacak takım ile maddi şartlarda zorluk çıkarmadan anlaşma yoluna gidecek.

ANTALYASPOR İLE MAÇ BAŞINA 1,26 PUAN ORTALAMASI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan 8 ay sonra 11 Kasım 2020 tarihinde Antalyaspor'un başına geçen Ersun Yanal, Kırmızı-Beyazlıların başında çıktığı toplam 48 karşılaşmada maç başına 1,26'lık puan ortalaması tutturmuştu.



