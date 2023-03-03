Ersun Yanal, Süper Lig'e galibiyetle döndü! Alanyaspor, Başakşehir'i mağlup ederek 4 maç sonra güldü

Francesco Farioli’nin takımdan ayrılmasıyla Ersun Yanal'ı getiren Alanyaspor, ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı. Ligde oynadığı son 4 maçta da galibiyet alamayan Alanyaspor, rakibini yenerek çıkış yaşamak istiyordu. Ersun Yanal'ın öğrencileri zorlu rakibini 1-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı.

EFKAN, TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmada dakikalar 54'ü gösterdiğinde Efkan Bekiroğlu ceza sahasında yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Efecan'ın vuruşunda top, kaleci Volkan Babacan'dan döndü ve Efkan'ın önüne düştü. Boş kaleye meşin yuvarlağı gönderen Efkan, skoru 1-0 yaptı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Mücadelenin 69. dakikasında ise Alanyaspor'da Leroy Fer, direkt kırmızı kart gördü. Rakibi Berkay'ın ayağına arkadan basan Fer, maçın hakeminin oyunu durdurmasıyla direkt olarak oyun dışına alındı.

