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Ersun Yanal, Süper Lig'e galibiyetle döndü! Alanyaspor, Başakşehir'i mağlup ederek 4 maç sonra güldü

03.03.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda heyecanı artan mücadelede 54. dakikada Efkan Bekiroğlu ile 1-0 öne geçti. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Alanyaspor 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Ersun Yanal, Süper Lig'e galibiyetle döndü! Alanyaspor, Başakşehir'i mağlup ederek 4 maç sonra güldü
Efkan Bekiroğlu

Efkan Bekiroğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aytemiz Alanyaspor
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Francesco Farioli’nin takımdan ayrılmasıyla Ersun Yanal'ı getiren Alanyaspor, ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı. Ligde oynadığı son 4 maçta da galibiyet alamayan Alanyaspor, rakibini yenerek çıkış yaşamak istiyordu. Ersun Yanal'ın öğrencileri zorlu rakibini 1-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı.

EFKAN, TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

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Karşılaşmada dakikalar 54'ü gösterdiğinde Efkan Bekiroğlu ceza sahasında yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Efecan'ın vuruşunda top, kaleci Volkan Babacan'dan döndü ve Efkan'ın önüne düştü. Boş kaleye meşin yuvarlağı gönderen Efkan, skoru 1-0 yaptı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

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Mücadelenin 69. dakikasında ise Alanyaspor'da Leroy Fer, direkt kırmızı kart gördü. Rakibi Berkay'ın ayağına arkadan basan Fer, maçın hakeminin oyunu durdurmasıyla direkt olarak oyun dışına alındı.

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