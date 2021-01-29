Ersun Yanal: Takımın yönünü çevirdik

FT Antalyaspor’u 9 puanda alıp 26 puanla 10. sıraya taşıyan teknik Direktör Ersun Yanal, ilk yarıyı değerlendirdi.

22 Kasım 2020’deki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte başlayan seride ligde son 12 maçta en fazla puan toplayan 8 takımdan biri olduklarını vurgulayan, maç başına puan ortalamasını 1.4’ün üzerine çıkardıklarını belirten Yanal, "Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda iki ayda 15 maça çıkarken 7 galibiyet, 5 beraberlik, sadece 3 yenilgi aldık" dedi.

"TAKIMIN YÖNÜNÜ ÇEVİRDİK"

“Dört günde bir maç oynadık” saptamasında bulunan Yanal, “Lig ve Ziraat Türkiye Kupası takvimi sıkışıp, sakat ve COVID-19 teşhisi konulan futbolcu sayımız fazlalaştıkça zor günler geçirdik. Bu dönemde 19 farklı futbolcumuz toplamda 86 maç aramızda olmadı. Her şeyi geride bırakabilmemiz için kırılma noktası bir maçı kazanmamız gerekiyordu ki, 6 Aralık’taki MKE Ankaragücü galibiyeti bize bu fırsatı verdi. O gün sadece maç kazanmadık, takımın yönünü de çevirdik” diye konuştu.

"ZOR KAYBEDİYORUZ"

“Antalyaspor artık her maçı kazanabilecek bir takım düzeyine ulaştı” diyen Ersun Yanal, “15 maçlık seride sadece üç yenilgi almamız, zor kaybettiğimizi gösteriyor. En çok üzüldüğüm maç, takım kimliğinden uzaklaştığımız Atakaş Hatayspor karşılaşması oldu. Ancak bundan bile kazançlı çıkıp sonraki altı maçı kaybetmedik. Beraberlikle sonuçlanan B.B. Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor ve İH Konyaspor maçlarında bana göre 5 puan kazanmadık, 10 puan kaybettik” dedi.