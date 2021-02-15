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Ersun Yanal: Yenilmeme serisini devam ettirdik

15.02.2021 22:55 | Son Güncelleme:
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Ersun Yanal: Yenilmeme serisini devam ettirdik

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Yenilmeme serisini devam ettirdik" dedi.

FT Antalyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.Yanal, Türkiye’nin bir daha bunun gibi acılar yaşamamasını istedi.

Pandemi döneminde 3 günde bir maç oynadıklarını anımsatan Yanal, “Kupada yarı finaldeyiz. 11 maçlık bir yenilmeme serimiz var. Ama kazanabilecek maç sayısını arttırmalıyız. Sahanın her karesini çalışıyoruz, oyuncularım disiplinliler. İstediğim her organizasyonu yapıyorlar. Bugün de her iki takım öncelikle emniyetli bir doğru duruş sergilemeye çalıştı. Oyuncularımız sık maç yapan bir lige oynuyorlar. Sakatlarımızın gelişi ve onların katılışını dört gözle bekliyoruz. Onların form tutmasıyla daha da rahatlayacağız” diye konuştu.

"SERİ DEVAM ETTİ"

Bugünkü maçı kazanamadıklarını dile getiren Yanal, “Bizim hanemize yazması gereken bir maçtı. Ama en azından bu seriyi devam ettirdik. Önümüzde önemli maçlar var, bir hafta soluk alacağız. İyi şeyler yapamaya çalışıyoruz. Sonucunda daha iyi olan, daha iyi hücum yapan organize bir takım olacak. Savunma kaybetmemek için değil kazanmak için yaptığımız bir sistem. Maçı kazanmak için savunma yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Buradan hücuma geçersek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Belki de Galatasarayı şampiyonluktan etti:))

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