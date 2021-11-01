"Ertesi güne kalınca keki yiyemiyorum" diyenler için kalan kekleri ziyan etmeden dönüştürmenin tatlı yolları

Dünden kalan kekinizi yeniden ısıtarak servis etseniz de ilk piştiği zamanki tadı ve kokusu kalmaz. Haliyle ev halkı tarafından da pek tercih edilmez. Siz de kullandığınız malzemeye, verdiğiniz emeğe ve harcadığınız zamana acırsınız. Oysa kalan keklerinizi birkaç küçük dokunuşla herkesin çok severek tüketeceği lezzetlere dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Bu tarifler size ilham verecek!
Keki elinizle ufalayın veya doğrayıcıdan geçirin.
Hazır puding veya nişasta ile muhallebi hazırlayın.
Yarısını ayırın ve birine kakao ekleyerek iki renk muhallebi/puding elde edin.
Cam kupların içine bir sıra beyaz puding koyun.
Üstüne bir sıra kek parçaları ekleyin.
Muz veya kivi dilimleri dizin.
Üzerine bir sıra kakaolu puding ilave edin.
Tekrar kek parçaları ekleyin.
En üste ise yine beyaz puding ilave edin ve kek parçaları bırakın.
Kupun çok daha güzel görünmesi için istediğiniz gibi süsleyin.
Aynı tatlıyı ahududu, çikolata, limon rendesi gibi malzemelerle de yapabilirsiniz.
Bu tatlının ara katlarına böğürtlen veya kuşburnu marmeladı gezdirerek mayhoş bir tat katabilirsiniz.
Artan keki tırtıklı ekmek bıçağıyla ince ince dilimleyin.
Fırını 80 dereceye ayarlayın.
Kek dilimlerini dizdiğiniz yağlı kağıt serili tepsiyi fırına sürün.
Kekler kuruyuncaya kadar fırında tutun.
Kalan kekinizi ince dilimlere bölün.
Hazırladığınız pasta kreması ve kek dilimlerini tek kişilik tabaklara kat kat hazırlayın.
4-5 kat çıkabilirsiniz. Üzerine uzun, süslü bir kürdan takın ve pastanızı sabitleyin.
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