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"Ertesi güne kalınca keki yiyemiyorum" diyenler için kalan kekleri ziyan etmeden dönüştürmenin tatlı yolları

01.11.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay saatinde yapılan keklerin pişerken yaydığı misler gibi koku bütün evi sarar ve herkesi mutfağa doğru mıknatıs gibi çeker! Ya ertesi gün? Bir sürü malzeme kullanarak yaptığınız o canım kek, sonraki günlere kalınca cazibesini yitirir. İşte bu yarım kalmış kekleri değerlendirmeniz için size bazı lezzetli tarifler...

"Ertesi güne kalınca keki yiyemiyorum" diyenler için kalan kekleri ziyan etmeden dönüştürmenin tatlı yolları

Dünden kalan kekinizi yeniden ısıtarak servis etseniz de ilk piştiği zamanki tadı ve kokusu kalmaz. Haliyle ev halkı tarafından da pek tercih edilmez. Siz de kullandığınız malzemeye, verdiğiniz emeğe ve harcadığınız zamana acırsınız. Oysa kalan keklerinizi birkaç küçük dokunuşla herkesin çok severek tüketeceği lezzetlere dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Bu tarifler size ilham verecek!

KALAN KEKLE TATLI KUPLAR YAPIN

  • Keki elinizle ufalayın veya doğrayıcıdan geçirin.

  • Hazır puding veya nişasta ile muhallebi hazırlayın.

  • Yarısını ayırın ve birine kakao ekleyerek iki renk muhallebi/puding elde edin.

  • Cam kupların içine bir sıra beyaz puding koyun.

  • Üstüne bir sıra kek parçaları ekleyin.

  • Muz veya kivi dilimleri dizin.

  • Üzerine bir sıra kakaolu puding ilave edin.

  • Tekrar kek parçaları ekleyin.

  • En üste ise yine beyaz puding ilave edin ve kek parçaları bırakın.

  • Kupun çok daha güzel görünmesi için istediğiniz gibi süsleyin.

  • Aynı tatlıyı ahududu, çikolata, limon rendesi gibi malzemelerle de yapabilirsiniz.

  • Bu tatlının ara katlarına böğürtlen veya kuşburnu marmeladı gezdirerek mayhoş bir tat katabilirsiniz.

  • Tatlınızı son zamanların modası olan küçük kavanozlar içinde de yapmayı deneyin. Bunun güzel tarafı, ağzını kolayca kapatıp buzdolabına koyabilmeniz. Böylece tatlınızın üstü kurumaz ve taze kalır.

KEK DİLİMLERİYLE BEŞ ÇAYLARININ YANINA KIRIKKIRAK HAZIRLAYIN

  • Artan keki tırtıklı ekmek bıçağıyla ince ince dilimleyin.

  • Fırını 80 dereceye ayarlayın.

  • Kek dilimlerini dizdiğiniz yağlı kağıt serili tepsiyi fırına sürün.

  • Kekler kuruyuncaya kadar fırında tutun.

  • Fırından çıkardığınız kırıkkırak kıvamındaki kek dilimleri tamamen soğuyunca bir parça tepsi kağıdına sarın ve kavanozda ağzı kapalı muhafaza edin. Böylece evde veya ofiste çay sohbetlerinize eşlik edecek lezzetli atıştırmalıklar elde etmiş olursunuz.

KAT KAT KEK PASTASI YAPIN

  • Kalan kekinizi ince dilimlere bölün.

  • Hazırladığınız pasta kreması ve kek dilimlerini tek kişilik tabaklara kat kat hazırlayın.

  • 4-5 kat çıkabilirsiniz. Üzerine uzun, süslü bir kürdan takın ve pastanızı sabitleyin.

  • Tabakların boş kısımlarına kakao serpiştirin.
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