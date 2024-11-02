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Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a olay sözler! ''Misafirliğini de bilecek''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.11.2024 17:20
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi bordo-mavililerde kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Koç'u misafir edeceklerini belirterek ''Herkesi, misafir ederiz ama misafir de misafirliğini bilmeli.'' sözlerini kullandı.

Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a olay sözler! ''Misafirliğini de bilecek''

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalar yaptı.

ALİ KOÇ SÖZLERİ

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Yarın oynanancak olan karşılaşma hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "Ali Koç, davetimize icabet edecek. Trabzon misafirperverliğini her zaman gösteren bir şehirdir. Bu şehirde büyüdüm, son dört yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz ama misafir de misafirliğini bilmeli. Ali Koç ile birlikte yemek yiyeceğiz. Sahada en iyi olanın kazandığı, hakemlerin işin içine girmediği bir maç olsun." ifadelerini kullandı.

HAKEM AÇIKLAMASI

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Doğan, müsabakaya 26 yaşındaki hakem Oğuzhan Çakır'ın atanmasıyla ilgili, "Genç hakem atanması MHK'nın takdiridir ve alınan kararlara saygı göstermek durumundayız. Biz, yarın takım olarak gereken mücadeleyi sergileyeceğiz. Oyuncularımız ve taraftarlarımız bu maçın öneminin farkında. 90 dakika sonunda kazanan Trabzonspor olacak ve yeni bir seriye başlayacağız" sözlerini sarf etti.

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Ali Koç Trabzonspor ertuğrul doğan fenerbahçe
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