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Ertuğrul Özkök kimdir? 2. Sayfa konuğu Ertuğrul Özkök şimdi ne yapıyor? Evli mi?

08.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertuğrul Özkök 8 Nisan 2022 Cuma günü canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa programının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü gazeteci, Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunumuyla ekrana gelen programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Ertuğrul Özkök kimdir? 2. Sayfa konuğu Ertuğrul Özkök şimdi ne yapıyor? Evli mi? Ünlü gazetecinin hayatı ve biyografisi haberimizde...

Ertuğrul Özkök kimdir? 2. Sayfa konuğu Ertuğrul Özkök şimdi ne yapıyor? Evli mi?

Ertuğrul Özkök, 8 Nisan 2022 Cuma (bugün) tv 8'de canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa isimli magfazin programına konuk oldu. Ünlü gazeteci; Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel!'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini yorumladı. Ertuğrul Özkök kimdir? 2. Sayfa konuğu Ertuğrul Özkök şimdi ne yapıyor? Evli mi? sorularının yanıtı izleyiciler tarafından meak edildi. Ünlü gazetecinin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR?

Ertuğrul Özkök 8 Nisan 1947 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Ana akım medyanın en çok okunan gezetelerinden birinde 20 sene boyunca çalışmıştır. Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmasının ardından göreve Ahmet Hakan gelmiştir.

Ertuğrul Özkök'ün babası Şükrü Özkök, Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde doğmuştur.

Ertuğrul Özkök, Gazi İlkmektebi, İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda okuyan Özkök, bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştı. Ardından Fransa'da İletişim Bilimleri'nde doktora yaptı.

Hacettepe Üniversitesi'nde 1986 yılına kadar Öğretim Üyesi görevini üstlendikten sonra, gazetede çalışmaya başladı. Genel Yayın Yönetmeni olarak 20 yıl görev yaptığı gazeteden ayrıldı. Genel Yayın Yönetmenliği görevini 29 Aralık 2009'da bırakmıştır.

Ertuğrıl Özkök, ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Öğrencilik yıllarında sosyalist görüşlere sahip olduğunu belirten ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, Turgut Özal'dan etkilenmesiyle birlikte liberalizme yöneldiğini ifade etmiştir.

2. SAYFA'NIN KONUĞU ERTUĞRUL ÖZKÖK EVLİ Mİ?

Ertuğrul Özkök, eşi Tansu Özkök ile 1970 yılında evlenmiştir.

Ertuğrul Özkök'ün kitapları:

Sanat, İletişim ve İktidar (1977)
İletişim Kuramları Açısından, Kitlelerin Çözülüşü (1985)
Elveda Başkaldırı (1987)
Stalin Baroku (1989)
Artakalan Zamanda (1997)
Tuhaf (2010)
Yedi Büyük Günah (2012)
kırk7 (2013)
Bir Beyaz Türk'ün Hafıza Defteri (2014)

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