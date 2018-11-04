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Erwin Koeman'a derbi sonrası tam not

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.11.2018 08:05 | Son Güncelleme

Galatasaray maçına Fenerbahçe'nin başında çıkan Erwin Koeman Hollanda medyasından övgüler geldi.

Erwin Koeman'a derbi sonrası tam not

Galatasaray maçına Fenerbahçe'nin başında çıkan Erwin Koeman Hollanda medyasından olumlu eleştiriler aldı. Football Orenj gazetesi "Bravo Koeman. Cocu'nun ardından Fenerbahçe'yi devraldı ve 2-0 geriden gelip en azılı rakipleri Galatasaray'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı" şeklinde haber yaptı.

De Telegraaf, "Koeman, kendilerine hiç şans verilmeyen maçta Galatasaray'la berabere kalmayı başardı" şeklinde övgülerde bulundu. Voetbalprimeur ise "Derbiye F.Bahçe'nin başında çıkan Koeman, ilk ateş çemberinden 2-2 ile geçti" yazdı. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Erwin Koeman Fenerbahçe Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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