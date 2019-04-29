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Erzincan'da keçi sürüsü vaşağın saldırısından kaçarken görüntülendi

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YAŞAM  | 29.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kırsalında vaşağın dağ keçi sürüsüne saldırı anı an be an kameraya yansıdı. Görüntüyü kaydeden Fahri Akoğlu, 'Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir manzarayı' ifadelerini kullandı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, Üzümlü’de vatandaşlar tarafından görüldü. Bölgede dağ keçilerini gözlemleyen vatandaşlar, bir anda Sarıkaya mevkiinde kameranın kadrajına giren vaşağı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Sessizce dağ keçisi sürüsüne yaklaşan vaşak daha sonra saldırıya geçti. Vaşağı fark eden sürü koşup, zıplayarak kaçmaya başlarken vaşağın saldırı girişimi sonuçsuz kaldı.

Yaşanan saldırı anı an be an kaydedildi

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'ALPLER'İ DOLAŞTIK BÖYLE BİR MANZARA YOK'

Görüntüyü çeken Fahri Akoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir manzarayı. İsviçre dağlarını, Alpler'i komple dolaştık böyle bir manzara yok. Vaşak girdi sürünün içerisine. Bu anı gördük, çektik” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan dağ keçisi vaşak

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