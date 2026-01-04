Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Erzincan'da sıra dışı dostluk: Evine alıp elleriyle besliyor!

Erzincan'ın Tercan ilçesinde işadamı Menderes Karagül, çiftlik evinde kendisine alıştırdığı tilkiyi eliyle besliyor. Tilkinin rahat tavırları dikkat çekti.

Erzincan'da sıra dışı dostluk: Evine alıp elleriyle besliyor!

Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde sıra dışı bir doğa hikâyesi yaşanıyor. Menderes Karagül, çiftliğinin çevresinde gördüğü bir tilkiye bıraktığı yiyeceklerle başlayan süreci zamanla ilginç bir dostluğa dönüştürdü.

Erzincan da sıra dışı dostluk: Evine alıp elleriyle besliyor! 1

ELİYLE BESLİYOR

Karagül, ilk olarak çiftliğin etrafında dolaşan tilki için belirli noktalara yiyecek bırakmaya başladı. Günler geçtikçe tilkinin insanlara olan mesafesinin azaldığını fark eden Karagül, hayvanı kendisine alıştırdı. Zamanla çiftliğe daha sık gelmeye başlayan tilki, bir süre sonra evin içine kadar girerek Karagül'ün elinden gofret yiyerek beslenmeye başladı.

Tilkinin son derece rahat tavırları dikkat çekti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her yer dondu, orası kaynadı!Her yer dondu, orası kaynadı!
Kırmızı bikinisiyle ringe çıktı: Güvenliği zora soktu!Kırmızı bikinisiyle ringe çıktı: Güvenliği zora soktu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzincan tilki Karagül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.