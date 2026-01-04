Erzincan'da sıra dışı dostluk: Evine alıp elleriyle besliyor!

Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde sıra dışı bir doğa hikâyesi yaşanıyor. Menderes Karagül, çiftliğinin çevresinde gördüğü bir tilkiye bıraktığı yiyeceklerle başlayan süreci zamanla ilginç bir dostluğa dönüştürdü.

ELİYLE BESLİYOR

Karagül, ilk olarak çiftliğin etrafında dolaşan tilki için belirli noktalara yiyecek bırakmaya başladı. Günler geçtikçe tilkinin insanlara olan mesafesinin azaldığını fark eden Karagül, hayvanı kendisine alıştırdı. Zamanla çiftliğe daha sık gelmeye başlayan tilki, bir süre sonra evin içine kadar girerek Karagül'ün elinden gofret yiyerek beslenmeye başladı.

Tilkinin son derece rahat tavırları dikkat çekti.

