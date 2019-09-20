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Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

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YAŞAM  | 20.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, ayının saldırısına uğrayan Mustafa Öneş (83) hayatını kaybetti, Ayşe (45) ve Murat Yıldız (47) çifti ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Uzundere'nin Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah kahvaltısı için evinin bahçesine çıkan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Öneş arkasından gelen ayının saldırısına uğradı. Öneş'in çığlıkları üzerine evden çıkan eşi Gülsün Öneş bağırıp komşulardan yardım istedi. Ayı bir süre sonra Öneş'i bırakıp bölgeden uzaklaştı.

Bu sırada yakınlarda ceviz toplamaya giden Ayşe- Murat Yıldız çifti de ayı ile karşılaştı. Çifte de saldıran ayı, Murat Yıldız'a pençe attı. Murat Yıldız savrulurken, eşi ayıya taşla vurmaya başladı. Bunun üzerine hayvan, Ayşe Yıldız'ı sağ kolundan ısırıp, kaçtı.

Yaralılardan Mustafa Öneş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Öneş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Hastanede eşini bekleyen Gülsün Öneş, "Kahvaltı yapacaktım. Eşim bahçeye çıktı. Bende mutfaktan bir şeyler getirecektim. Bağırışlar üzerine dışarı çıktım. Ayının eşime saldırdığını görünce komşulardan yardım istedim. Ayı eşimi bırakıp kaçmaya başladı" dedi.

EŞİNİ AYININ PENÇELERİNDEN TAŞLA KURTARDI

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe- Murat Yıldız çifti ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayşe Yıldız, "Eşimle ceviz toplamaya gidiyorduk. Ben önde eşim arkadan geliyordu. Ayı ona saldırdı, altına aldı parçalıyordu. Ben ayıyı tutup çektim. Baktım olmuyor taşla vurmaya başladım. Eşimi bırakıp kolumdan ısırdı ve gitti" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum ayı saldırısı

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