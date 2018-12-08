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Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.12.2018 10:37 | Son Güncelleme

Erzurum'da yaban hayatı envanter çalışması yapan ekiplerin drone'una su samuru takıldı. Su samurunun buzla kaplı dereden yakaladığı balığı kıyıya çıkarıp yediği anlar, saniye saniye görüntülendi.

Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi ekiplerince İspir ilçesinde bulunan Verçenik Dağı'nda yapılan yaban hayatı envanter çalışması sırasında derede yüzen su samuru görüntülere takıldı.

TEHDİT ALTINDA BİR TÜR

Tehdit altında bir tür olan su samuru, etrafı karla kaplı derede avladığı balığı kıyıya taşırken bir anda ağzından düşürdü. Dereye dalarak balığı tekrar yakalayan samur, suyun az olduğu bir yere çıkarıp, yemeğe başladı.

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Kendisini görüntüleyen ekibe aldırış etmeyen su samuru, balık ziyafeti sonrası suya girip bir süre yüzerek gözden kayboldu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
su samuru Erzurum

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